Бизнес-омбудсмен назвал очень своевременным решение властей Москвы отменить QR-коды

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов приветствовал решение столичных властей отменить QR-коды для входов в кафе на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. По словам собеседника Лайфа, эта мера выглядит очень своевременной с учётом потерь, которые уже понёс бизнес в последние недели.

"Это очень своевременное решение, потому что очень много ресторанов, к сожалению, закрывалось, и эта мера подоспела в тот момент, когда нужно", — отметил бизнес-омбудсмен.

Миронов добавил, что ущерб от вынужденного введения QR-кодов в Москве с финансовой точки зрения был весомым, его ещё только предстоит оценить.

"Я сам писал это письмо с инициативой группой, мы выходили на Сергея Семёновича и приводили свои доводы. Конечно, рад такому решению, и хорошо, что он услышал ресторанный бизнес", — резюмировал он.