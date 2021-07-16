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Бизнес-омбудсмен назвал очень своевременным решение властей Москвы отменить QR-коды

По словам собеседника Лайфа, ущерб от вынужденного ограничения входа в рестораны и кафе с финансовой точки зрения был весомым, его ещё только предстоит оценить.

16 июля, 11:17

Фото © Pexels

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов приветствовал решение столичных властей отменить QR-коды для входов в кафе на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. По словам собеседника Лайфа, эта мера выглядит очень своевременной с учётом потерь, которые уже понёс бизнес в последние недели.

"Это очень своевременное решение, потому что очень много ресторанов, к сожалению, закрывалось, и эта мера подоспела в тот момент, когда нужно", — отметил бизнес-омбудсмен.

Миронов добавил, что ущерб от вынужденного введения QR-кодов в Москве с финансовой точки зрения был весомым, его ещё только предстоит оценить.

"Я сам писал это письмо с инициативой группой, мы выходили на Сергея Семёновича и приводили свои доводы. Конечно, рад такому решению, и хорошо, что он услышал ресторанный бизнес", — резюмировал он.

В Москве отменяют QR-коды

В Москве отменяют QR-коды

Ранее стало известно, что число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть, а количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом за тот же период сократилось почти в два раза. Это и позволило властям отменить QR-коды для посещения ресторанов уже с понедельника.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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