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"Люди оказались не готовы": Спасатель объяснил большое количество жертв наводнения в Германии

По его словам, жителей предупреждали о том, что погода может измениться, однако они не отреагировали.

16 июля, 11:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BezRegKoeln/status/1415925994800701441/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BezirksregierungKöln</a></p>

Фото © Twitter / BezirksregierungKöln

Неожиданность повлияла на большое число жертв и пропавших без вести при сильнейшем наводнении на западе Германии. Об этом заявил спасатель, директор тренинг-центра "Команда 112" Артур Давыденко. По последним данным, от стихии погибло уже более 100 жителей, а около 1,3 тысячи человек остаются пропавшими.

"Объяснение очень простое: неожиданность. Люди расслабились, у них давно такого не было, и привычка к спокойной жизни сыграла как со спасательной службой, так и с муниципальными городскими службами, так и с обычными гражданами плохую шутку. Люди элементарно оказались не готовы. Не готовы к тому, что наступит молниеносно момент, когда нужно просто бежать. Они до последнего стоят, наблюдают за опасностью, потом опасность их накрывает", — сказал Давыденко Лайфу.

Тысяча пропавших без вести и больше сотни погибших: Всё, что известно о великом немецком потопе

Тысяча пропавших без вести и больше сотни погибших: Всё, что известно о великом немецком потопе

По словам спасателя, нужен хотя бы минимальный мониторинг, большую роль играют органы муниципального и государственного управления. Он отметил, что людей предупреждали о том, что погода может измениться, что ожидается порывистый ветер, массивные осадки, однако они не отреагировали. В таких случаях органы управления должны стимулировать людей приказами, конкретными действиями вплоть до комендантского часа и обязательных мероприятий.

Напомним, мощные ливни, которые обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля и в некоторых районах продолжаются до сих пор. Число жертв потопа уже превысило 100 человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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