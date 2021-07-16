Неожиданность повлияла на большое число жертв и пропавших без вести при сильнейшем наводнении на западе Германии. Об этом заявил спасатель, директор тренинг-центра "Команда 112" Артур Давыденко. По последним данным, от стихии погибло уже более 100 жителей, а около 1,3 тысячи человек остаются пропавшими.

"Объяснение очень простое: неожиданность. Люди расслабились, у них давно такого не было, и привычка к спокойной жизни сыграла как со спасательной службой, так и с муниципальными городскими службами, так и с обычными гражданами плохую шутку. Люди элементарно оказались не готовы. Не готовы к тому, что наступит молниеносно момент, когда нужно просто бежать. Они до последнего стоят, наблюдают за опасностью, потом опасность их накрывает", — сказал Давыденко Лайфу.

По словам спасателя, нужен хотя бы минимальный мониторинг, большую роль играют органы муниципального и государственного управления. Он отметил, что людей предупреждали о том, что погода может измениться, что ожидается порывистый ветер, массивные осадки, однако они не отреагировали. В таких случаях органы управления должны стимулировать людей приказами, конкретными действиями вплоть до комендантского часа и обязательных мероприятий.