Лайф публикует список пассажиров и экипажа пропавшего в Томской области Ан-28
Предположительно, воздушное судно могло совершить жёсткую посадку в Бакчарском районе.
Фото © sila-aero.ru
Лайф публикует список пассажиров и экипажа пропавшего в Томской области самолёта Ан-28, который двигался по маршруту город Кедровый — Томск. Как сообщает источник в экстренных службах, всего на борту находилось 17 человек.
Пилоты:
- Прытков Анатолий (КВС)
- Хасанов Фарух
Пассажиры:
- Бойко Валентина
- Егорова Ольга
- Дорохова Светлана
- Загородняя Дарья
- Екатерина З. (несовершеннолетняя)
- Мария З. (несовершеннолетняя)
- Козлова Ольга
- Загородняя Юлия
- Солодкина Дарья
- Ковшаров Роман
- Ковшарова Татьяна
- Силюта Надежда
- Моисеев Василий
- Моисеева Марина
- Макеев Роман
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово — Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. Предположительно, воздушное судно могло совершить жёсткую посадку в Бакчарском районе.
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