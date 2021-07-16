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Лайф публикует список пассажиров и экипажа пропавшего в Томской области Ан-28

Предположительно, воздушное судно могло совершить жёсткую посадку в Бакчарском районе.

16 июля, 11:28
<p>Фото © <a href="http://sila-aero.ru/wp-content/uploads/2020/12/2014olkhond.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sila-aero.ru</a></p>

Фото © sila-aero.ru

Лайф публикует список пассажиров и экипажа пропавшего в Томской области самолёта Ан-28, который двигался по маршруту город Кедровый — Томск. Как сообщает источник в экстренных службах, всего на борту находилось 17 человек.

Пилоты:

  1. Прытков Анатолий (КВС)
  2. Хасанов Фарух

Пассажиры:

  1. Бойко Валентина
  2. Егорова Ольга
  3. Дорохова Светлана
  4. Загородняя Дарья
  5. Екатерина З. (несовершеннолетняя)
  6. Мария З. (несовершеннолетняя)
  7. Козлова Ольга
  8. Загородняя Юлия
  9. Солодкина Дарья
  10. Ковшаров Роман
  11. Ковшарова Татьяна
  12. Силюта Надежда
  13. Моисеев Василий
  14. Моисеева Марина
  15. Макеев Роман

Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово — Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. Предположительно, воздушное судно могло совершить жёсткую посадку в Бакчарском районе.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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