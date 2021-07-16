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Германия из-за наводнения объявила режим военной катастрофы, а число жертв перевалило за сотню

Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны.

16 июля, 11:48

Фото © ТАСС / АР / Michael Probst

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ввела режим военной катастрофы из-за разрушительных наводнений на западе страны. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель военного ведомства. Это означает, что теперь командиры смогут собственным решением направлять технику на помощь местным властям.

"Мы полагаем, что в таких местах децентрализация очень важна, а также имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер", — сообщили в Минобороны.

Тем временем до 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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Напомним, мощные ливни, которые обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля и в некоторых районах продолжаются до сих пор.

Ранее спасатель в беседе с Лайфом объяснил большое количество жертв наводнения в Германии. По его словам, жителей предупреждали о том, что погода может измениться, однако они не отреагировали.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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