Германия из-за наводнения объявила режим военной катастрофы, а число жертв перевалило за сотню
Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны.
Фото © ТАСС / АР / Michael Probst
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ввела режим военной катастрофы из-за разрушительных наводнений на западе страны. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель военного ведомства. Это означает, что теперь командиры смогут собственным решением направлять технику на помощь местным властям.
"Мы полагаем, что в таких местах децентрализация очень важна, а также имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер", — сообщили в Минобороны.
Тем временем до 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Напомним, мощные ливни, которые обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля и в некоторых районах продолжаются до сих пор.
Ранее спасатель в беседе с Лайфом объяснил большое количество жертв наводнения в Германии. По его словам, жителей предупреждали о том, что погода может измениться, однако они не отреагировали.
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