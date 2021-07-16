НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Хочу помогать российскому хоккею развиваться": Овечкина рекомендовали к защите кандидатской диссертации

Ожидается, что в ближайшее время нападающий продлит контракт с клубом НХЛ, за который выступает с 2005 года.

16 июля, 11:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Capitals/photos/a.10150106023301762/10158263474231762/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Фото © Facebook / Washington Capitals

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рекомендован к публичной защите научной диссертации. Об этом стало известно по итогам предзащиты, состоявшейся в ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" при Минспорта РФ, сообщает "Матч ТВ".

В случае успешной защиты диссертации Овечкин станет кандидатом педагогических наук. Работу хоккеиста поддержали все 14 присутствовавших на заседании членов учёного совета и рецензентов.

"Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России", — описал тему диссертации Виктор Горский, оппонент Овечкина на предзащите.

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

По словам самого спортсмена, он хочет защитить диссертацию, чтобы способствовать развитию российского хоккея. В ближайшее время он планирует открыть хоккейную школу.

"Цель — защититься, чтобы помогать развиваться российскому хоккею и идти дальше. Важно делиться тем опытом, который у меня есть. Для нас это будет правильное решение, тем более скоро откроется моя школа", — сказал игрок.

Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 730 шайб, что является шестым результатом в истории. Ожидается, что в ближайшее время 35-летний россиян продлит истёкший 1 июля контракт с клубом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Сотрудничающая с РФС компания Hypercube призвала отменить лимит на легионеров в российском футболе

сегодня в 10:56

Революция в хоккейном ЦСКА: Почему одного из лучших наставников страны заменили на тренера без опыта

вчера в 11:04

В Японии без вести пропал прибывший на Олимпиаду спортсмен из Уганды

сегодня в 08:45

В Москве на пешеходном переходе женщина сбила двух малолетних детей и девятимесячного грудничка

сегодня в 11:59

Российский экономист оценил новые заявления Меркель по "Северному потоку — 2"

сегодня в 11:59

Новости партнеров

Layer 1