"Хочу помогать российскому хоккею развиваться": Овечкина рекомендовали к защите кандидатской диссертации
Ожидается, что в ближайшее время нападающий продлит контракт с клубом НХЛ, за который выступает с 2005 года.
Фото © Facebook / Washington Capitals
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рекомендован к публичной защите научной диссертации. Об этом стало известно по итогам предзащиты, состоявшейся в ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" при Минспорта РФ, сообщает "Матч ТВ".
В случае успешной защиты диссертации Овечкин станет кандидатом педагогических наук. Работу хоккеиста поддержали все 14 присутствовавших на заседании членов учёного совета и рецензентов.
"Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России", — описал тему диссертации Виктор Горский, оппонент Овечкина на предзащите.
По словам самого спортсмена, он хочет защитить диссертацию, чтобы способствовать развитию российского хоккея. В ближайшее время он планирует открыть хоккейную школу.
"Цель — защититься, чтобы помогать развиваться российскому хоккею и идти дальше. Важно делиться тем опытом, который у меня есть. Для нас это будет правильное решение, тем более скоро откроется моя школа", — сказал игрок.
Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 730 шайб, что является шестым результатом в истории. Ожидается, что в ближайшее время 35-летний россиян продлит истёкший 1 июля контракт с клубом.
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