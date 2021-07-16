Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рекомендован к публичной защите научной диссертации. Об этом стало известно по итогам предзащиты, состоявшейся в ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" при Минспорта РФ, сообщает "Матч ТВ".

В случае успешной защиты диссертации Овечкин станет кандидатом педагогических наук. Работу хоккеиста поддержали все 14 присутствовавших на заседании членов учёного совета и рецензентов.

"Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России", — описал тему диссертации Виктор Горский, оппонент Овечкина на предзащите.

По словам самого спортсмена, он хочет защитить диссертацию, чтобы способствовать развитию российского хоккея. В ближайшее время он планирует открыть хоккейную школу.

"Цель — защититься, чтобы помогать развиваться российскому хоккею и идти дальше. Важно делиться тем опытом, который у меня есть. Для нас это будет правильное решение, тем более скоро откроется моя школа", — сказал игрок.