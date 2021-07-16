Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину
"Северный поток – 2", по словам немецкого канцлера, является лишь дополнительным проектом.
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"Северный поток – 2" не означает замены транзита газа через Украину. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Она подчеркнула, что в целом политика в отношении строительства нового газопровода у ФРГ и США отличается, но обе державы уверены, что транзит через Украину должен быть сохранен. Меркель говорит, что "Северный поток – 2" не является заменой украинскому транзиту, а идёт как дополнительный проект.
"ФРГ и ЕС приложили много усилий для заключения договора о транзите газа через Украину, стоит надеяться, что он будет сохранён", — подчеркнула Меркель.
Ранее Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа. Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Незалежной обещания.
Также российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину. Президент отметил, что "нормандский формат" является политической площадкой и обсуждать на ней коммерческие проекты, включая "Северный поток – 2", невозможно.
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