Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину

"Северный поток – 2" не означает замены транзита газа через Украину. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что в целом политика в отношении строительства нового газопровода у ФРГ и США отличается, но обе державы уверены, что транзит через Украину должен быть сохранен. Меркель говорит, что "Северный поток – 2" не является заменой украинскому транзиту, а идёт как дополнительный проект.

"ФРГ и ЕС приложили много усилий для заключения договора о транзите газа через Украину, стоит надеяться, что он будет сохранён", — подчеркнула Меркель.

Ранее Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа. Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Незалежной обещания.