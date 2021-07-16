Байден заявил о единстве США и ФРГ в противодействии "российской агрессии"

США и Германия едины в защите восточного фланга НАТО против "российской агрессии". Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", — сказал Байден на совместной пресс-конференции с Меркель.

Он отметил, что в беседе с канцлером ФРГ повторил вновь свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что позиция в контексте строительства трубопровода обоюдна. Так, по словам Байдена, они сошлись с Меркель во мнении, что "нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям".