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Байден заявил о единстве США и ФРГ в противодействии "российской агрессии"

Американский глава также подчеркнул, что повторил на встрече с Ангелой Меркель свою обеспокоенность по поводу "Северного потока – 2". Эта тревога оказалась обоюдной.

15 июля, 22:43
<p>Скриншот видео пресс-конференции © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/348388706915676" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Скриншот видео пресс-конференции © Facebook / Белый дом

США и Германия едины в защите восточного фланга НАТО против "российской агрессии". Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", — сказал Байден на совместной пресс-конференции с Меркель.

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Он отметил, что в беседе с канцлером ФРГ повторил вновь свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что позиция в контексте строительства трубопровода обоюдна. Так, по словам Байдена, они сошлись с Меркель во мнении, что "нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям".

Ранее Лайф писал о планируемом визите Ангелы Меркель в Вашингтон 15 июля. Белый дом проанонсировал, что политики обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозу изменения климата, а также вопросы международной безопасности, а вот немецкие СМИ утверждают, что цель визита фрау канцлера в США — урегулирование спора вокруг реализации проекта "Северный поток – 2".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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