Байден заявил о единстве США и ФРГ в противодействии "российской агрессии"
Американский глава также подчеркнул, что повторил на встрече с Ангелой Меркель свою обеспокоенность по поводу "Северного потока – 2". Эта тревога оказалась обоюдной.
Скриншот видео пресс-конференции © Facebook / Белый дом
США и Германия едины в защите восточного фланга НАТО против "российской агрессии". Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", — сказал Байден на совместной пресс-конференции с Меркель.
Он отметил, что в беседе с канцлером ФРГ повторил вновь свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что позиция в контексте строительства трубопровода обоюдна. Так, по словам Байдена, они сошлись с Меркель во мнении, что "нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям".
Ранее Лайф писал о планируемом визите Ангелы Меркель в Вашингтон 15 июля. Белый дом проанонсировал, что политики обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозу изменения климата, а также вопросы международной безопасности, а вот немецкие СМИ утверждают, что цель визита фрау канцлера в США — урегулирование спора вокруг реализации проекта "Северный поток – 2".
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