В Нидерландах умер журналист Питер де Врис, на которого было совершено покушение
Неизвестный расстрелял сотрудника СМИ с близкого расстояния, выпустив в него целую обойму пуль. Одна из них попала в голову, что поставило журналиста на грань жизни и смерти.
Питер де Врис. Фото © Twitter / Mark Rutte
Спустя девять дней после покушения в голландской больнице от полученных ран скончался известный криминальный журналист Питер де Врис. Ему было 64 года.
"Питер боролся до конца, но не смог победить", — говорится в заявлении RTL News.
Напомним, что вечером 6 июля известный криминальный журналист 64-летний Питер де Врис выходил к своей машине после участия в телепередаче в студии на Lange Leidsedwarsstraat (улице в самом центре Амстердама), когда на него напал неизвестный, расстрелявший его с близкого расстояния. Одна из пяти выпущенных пуль попала в голову, что поставило журналиста на грань жизни и смерти.
Ему неоднократно угрожали представители наркомафии. Также полиция ещё в 2019 году сообщила де Врису, что он включён в число людей, убийство которых планирует один из наиболее известных в Нидерландах преступников.
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