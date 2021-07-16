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В Нидерландах умер журналист Питер де Врис, на которого было совершено покушение

Неизвестный расстрелял сотрудника СМИ с близкого расстояния, выпустив в него целую обойму пуль. Одна из них попала в голову, что поставило журналиста на грань жизни и смерти.

15 июля, 22:33
<p>Питер де Врис. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MinPres" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mark Rutte</a></p>

Питер де Врис. Фото © Twitter / Mark Rutte

Спустя девять дней после покушения в голландской больнице от полученных ран скончался известный криминальный журналист Питер де Врис. Ему было 64 года.

"Питер боролся до конца, но не смог победить", — говорится в заявлении RTL News.

Наркомафия в деле: Почему "ангелы ада" расстреляли криминального репортёра Питера де Вриса

Наркомафия в деле: Почему "ангелы ада" расстреляли криминального репортёра Питера де Вриса

Напомним, что вечером 6 июля известный криминальный журналист 64-летний Питер де Врис выходил к своей машине после участия в телепередаче в студии на Lange Leidsedwarsstraat (улице в самом центре Амстердама), когда на него напал неизвестный, расстрелявший его с близкого расстояния. Одна из пяти выпущенных пуль попала в голову, что поставило журналиста на грань жизни и смерти.

Ему неоднократно угрожали представители наркомафии. Также полиция ещё в 2019 году сообщила де Врису, что он включён в число людей, убийство которых планирует один из наиболее известных в Нидерландах преступников.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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