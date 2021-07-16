В Нидерландах умер журналист Питер де Врис, на которого было совершено покушение

Спустя девять дней после покушения в голландской больнице от полученных ран скончался известный криминальный журналист Питер де Врис. Ему было 64 года.

"Питер боролся до конца, но не смог победить", — говорится в заявлении RTL News.

Напомним, что вечером 6 июля известный криминальный журналист 64-летний Питер де Врис выходил к своей машине после участия в телепередаче в студии на Lange Leidsedwarsstraat (улице в самом центре Амстердама), когда на него напал неизвестный, расстрелявший его с близкого расстояния. Одна из пяти выпущенных пуль попала в голову, что поставило журналиста на грань жизни и смерти.