Спецпосланник президента США по климату Джон Керри, комментируя совпадение его визита в Москву с высокими температурными показателями, пошутил, что это было запланировано.

"Это было частью моего плана", — сказал он в интервью изданию "Коммерсант".

Он отметил, что аномальная жара в российской столице во время его визита должна была помочь убедить Россию активизировать работу по снижению выбросов.

Лайф уже сообщал, что Керри находился в Москве с визитом с 12 по 15 июля. Он успел встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам российского министра, Москва позитивно рассматривает визит Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами. Спецпосланник президента США по климату также пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В Госдепе раскрыли содержание разговора. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.