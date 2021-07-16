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"Часть моего плана": Керри пошутил о рекордной жаре в Москве во время его визита

Спецпосланник американского президента по климату отметил, что Вашингтон был заинтересован в высоких температурах для убеждения России.

15 июля, 22:09
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mrddenisov/24919752418/in/photolist-25HYkmG-3kNZbE-2cJ6vHD-RUA8iT-8puhwJ-8nfReX-8h4kzM-8jZ9Aa-8nGCxn-2Yv8fe-2m86kmk-284uQ3b-YmZNTh-JKrBQC-8qAFVV-xfv59H-dK2td6-DuxNGW-DuTzJv-2jgNtre-FUHMKL-8gXKcp-f5E1Rf-f5pGjk-DY5fcL-tr5zWx-2ky1pN5-7LSh41-pQrTPn-a3dvzp-quM8r2-qJWAL7-quDSm5-FVFDTv-6yfHfP-28CVoE9-pQsoUg-a463kJ-quMhQ2-nor3HL-2Yg25n-pQrVFt-qM9NG1-qJWfr9-quNs2e" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Denis Denisov</a></p>

Фото © Flickr / Denis Denisov

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри, комментируя совпадение его визита в Москву с высокими температурными показателями, пошутил, что это было запланировано.

"Это было частью моего плана", — сказал он в интервью изданию "Коммерсант".

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Он отметил, что аномальная жара в российской столице во время его визита должна была помочь убедить Россию активизировать работу по снижению выбросов.

Лайф уже сообщал, что Керри находился в Москве с визитом с 12 по 15 июля. Он успел встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам российского министра, Москва позитивно рассматривает визит Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами. Спецпосланник президента США по климату также пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В Госдепе раскрыли содержание разговора. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.

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Ранее Лайф писал, что Керри рассказал о позитивных идеях по климату, предложенных Путиным. Спецпредставитель лидера США подчеркнул, что российский президент чётко подтвердил то, о чём говорил на женевском саммите.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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