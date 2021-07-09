Наркомафия в деле: Почему "ангелы ада" расстреляли криминального репортёра Питера де Вриса Новость о расстреле в Голландии известного журналиста не выглядит шокирущей на фоне многочисленных наёмных убийств, связанных с деятельностью одного из самых могущественных наркокартелей мира. 8 июля, 21:40 Фото © Peter Lous / Soccrates / Getty Images

Вечером 6 июля известный криминальный журналист 64-летний Питер де Врис выходил к своей машине после участия в телепередаче в студии на Lange Leidsedwarsstraat (улице в самом центре Амстердама), когда на него напал неизвестный, расстрелявший с близкого расстояния в де Вриса целую обойму. Одна из пяти выпущенных пуль попала в голову, что поставило журналиста на грань жизни и смерти.

Питер де Врис. Фото © VI Images via Getty Images

Через несколько часов после нападения на автостраде А4 в Лейдсендаме были арестованы двое мужчин — 35-летний гражданин Польши, живущий в городке Маурик, и 21-летний мужчина, проживающий в Роттердаме. В пятницу они предстанут перед судом. Ещё один — 18-летний парень — был арестован в Амстердаме, но доказательств его причастности к преступлению не нашли.

В настоящее время де Врис находится в реанимации. Полиция ищет свидетелей и изучает видеозаписи стрельбы с камер видеонаблюдения, однако просит людей не публиковать материалы в социальных сетях. YouTube уже удалил со своей платформы сотни видеороликов. Сын журналиста заявил: "Исполнились самые худшие наши кошмары". К месту преступления люди приносят цветы, свечи и пожелания.

Официальные лица Нидерландов уже выразили свою "глубокую обеспокоенность". Премьер-министр Марк Рютте назвал стрельбу "шокирующей и непонятной", хотя незадолго до нападения сам де Врис прямо говорил, что находится в чёрном списке знаменитого 44-летнего марокканско-голландского наркобарона Ридуана Таги.

Peter R. De Vries reanimatie.



Niet zeiken als je zelf het filmpje bekijkt. pic.twitter.com/R6eqJWZKws — Sir Cardano (@SxJaj) July 6, 2021

Попытка реанимировать голландского журналиста.

Это не первый голландский журналист, пострадавший из-за разоблачений марокканца. В 2016-м на стоянке секс-клуба был застрелен криминальный репортёр Мартин Кок, который опубликовал материал о сотрудничестве Таги с чилийской наркомафией.

Списки смерти

Несмотря на то что сам Ридуан Таги ранее сделал публичное заявление, опровергнув сообщения о том, что он угрожал убить де Вриса, мало кто сомневается, что именно он является заказчиком. Журналист действительно ввязался, пожалуй, в самый смертоносный криминальный конфликт Европы с участием марокканской мафии, которая по праву считается одной из самых дерзких и жестоких в мире. И попасть в списки смерти африканских мафиози может любой причастный, а также его родственники.

Ридуан Таги. Фото © Bergaag

В прошлом году де Врис выступил в качестве конфиденциального советника главного государственного свидетеля в судебном процессе против Ридуана Таги — члена его группировки Набиля Баккали.

Баккали был арестован в январе 2017 года за хранение оружия и участие в убийстве Хакима Чангачи, который был его другом. Баккали чувствовал вину и рассказал семье Чангачи о своей причастности. Таги узнал об этом и внёс Баккали в специальный список смертников. После этого Баккали решил стать государственным свидетелем в обмен на сокращение срока тюремного заключения.

Показания Баккали положили начало так называемому процессу Маренго — суду над ведущими членами голландско-марокканской преступной организации, так называемой марокканской мафии (Mocro-oorlog). Имя процесса было выбрано наугад компьютером. Его название относится к ткани Маренго. Первая сессия суда состоялась в январе 2020 года в особо охраняемом бункере в Амстердаме. Подобные меры безопасности выглядят вполне оправданными.

Прошлый адвокат Баккали — Дерк Вирсум — в 2019 году был застрелен на улице возле своего дома в южной части Амстердама. Незадолго до этого был убит не причастный к криминальной деятельности брат Баккали.

Криминальный интернационал

Согласно документам управления по борьбе с наркотиками Соединённых Штатов (DEA), Mocro-oorlog — это международный наркокартель, возглавляемым Ридуаном Таги, Раффаэле Империале — итальянским преступником и членом каморры, боснийским наркоторговцем Эдином Джи и ирландским мафиози Дэниелом Кинаханом. База предполагаемого картеля расположена в отеле Бурдж-аль-Араб в Дубае.

Бурдж-аль-Араб. Фото © Shutterstock

DEA рассматривает Mocro-oorlog — Mocro Maffia — как один из крупнейших наркокартелей в мире с фактически монополией на перуанский кокаин. Согласно документам DEA, Mocro Maffia контролирует около трети торговли кокаином во всей Европе, причём основными пунктами доставки наркотиков служат именно голландские порты. Ридуан Таги называет своих сподвижников "ангелами ада". За десять лет эти "ангелы" эволюционировали от импорта гашиша из Марокко до контрабанды кокаина.

У мафии существует отлаженная машина убийств, включающая специально отобранных людей из байкерских клубов Голландии и чёткое распределение ролей. Полиция перехватила телефонные переговоры киллеров и обнаружила, что у марокканских убийц существуют специальные "ритуалы очистки", которые проводились, чтобы отогнать разгневанные души убитых.

Короли мафии за решёткой

Ридуан Таги был арестован полицией Дубая 16 декабря 2019 года в своей роскошной квартире. Через два дня он был депортирован в Нидерланды.

Сегодня Таги подозревается в организации по меньшей мере десяти убийств людей, связанных с организованной преступностью, а также в причастности к незаконному обороту наркотиков. В настоящее время он содержится в Нью-Восевельде — тюрьме строгого режима в Вугте.

Следствие также считало причастным к убийствам и брата наркобарона — Ануара Таги, арестованного в апреле 2020 года с двумя подельниками, членами утрехтской "ауди-бенде" — банды, которая грабила банкоматы с помощью взрывчатки, разъезжая на автомобилях марки Audi. В 2016 году Ануар уже был приговорён к четырём годам тюрьмы за подобное ограбление. За год до ареста Ануар Таги в балаклаве с двумя другими бандитами напали в Утрехте на 28-летнего мужчину, избив его кувалдой. Жертва была тяжело ранена, но пережила нападение. В настоящее время основные обвинения с Ануара Таги сняты за отсутствием доказательств.

Сразу же после ареста Таги контроль над картелем перешёл к его правой руке — Саиду Раззуки. После этого уже Раззуки стал самым разыскиваемым преступником Нидерландов. Каждому, кто поможет его аресту, было обещано вознаграждение в размере 100 000 евро.

ФБР США знало, что Раззуки находится в Колумбии. В разработку были взяты все колумбийские мечети. Следователи обнаружили, что некий человек каждую пятницу днём ездит на такси в медельинскую мечеть. Во время ареста Раззуки в его квартире колумбийские военные нашли халяльные блюда из арабских ресторанов города.

Саид Раззуки. Фото © Nachedeu

Квартира, где арестовали Раззуки, принадлежала клану дель Гольфо (Clan del Golfo), сотрудничающему с известным мексиканским картелем Синалоа. Раззуки поместили в тюрьму Боготы — Модело, где наркобарон поучаствовал в смертоносном коронавирусном мятеже.

21 марта 2020 года в Модело раздались взрывы и выстрелы, возник пожар. Заключённые протестовали против перегруженности камер, тяжёлых условий жизни и недостаточности мер, принятых для защиты их от CoViD-19. Однако истинной причиной мятежа была попытка массового побега. В результате мятежа 23 человека погибло и 90 получили ранения.

Кто возглавляет Mocro Maffia после ареста Раззуки, пока непонятно. Но, судя по криминальной активности, скорее всего, наркокартель продолжает существовать, а значит, не исключены новые нападения на журналистов Голландии. Например, об угрозах со стороны марокканских гангстеров также говорит кинодокументалист Джон ван ден Хойвел.

Авторы Станислав Сенькин