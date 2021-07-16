В Москве 16 июля простятся с режиссёром Стефановичем
Деятель искусств умер на 77-м году жизни от последствий коронавируса. В последние дни лечения он находился в реанимации.
Фото © Союз кинематографистов РФ
Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссёром и сценаристом Александром Стефановичем, который умер на 77-м году жизни, пройдёт в пятницу в Центральном доме кинематографистов в Москве.
"Гражданская панихида прощания пройдёт в Большом зале Центрального дома кинематографистов 16 июля в 11:00", — говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.
После состоится отпевание в храме Святителя Николая в Троекурове. Похоронят режиссёра на Троекуровском кладбище в 15:00.
Ранее Лайф писал, что экс-супруг Пугачёвой — режиссёр Александр Стефанович — находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса. В последнее время режиссёр лежал в реанимации. О смерти деятеля искусств стало известно 13 июля.
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