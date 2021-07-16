В Москве 16 июля простятся с режиссёром Стефановичем

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссёром и сценаристом Александром Стефановичем, который умер на 77-м году жизни, пройдёт в пятницу в Центральном доме кинематографистов в Москве.

"Гражданская панихида прощания пройдёт в Большом зале Центрального дома кинематографистов 16 июля в 11:00", — говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

После состоится отпевание в храме Святителя Николая в Троекурове. Похоронят режиссёра на Троекуровском кладбище в 15:00.