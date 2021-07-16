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Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины

Американский лидер также добавил, что страны будут вместе защищать восточный фланг союзников НАТО. Он в открытую заявил, что именно с этой стороны идёт якобы российская агрессия.

15 июля, 22:40
<p>Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Джо Байден. Фото © Twitter / The White House

Соединённые Штаты Америки и Германия будут защищать суверенитет Украины. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден после встречи в Белом доме с немецким канцлером Ангелой Меркель.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и поддержка важности реформ и трансатлантических чаяний", — сказал он.

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Байден также добавил, что Германия и США будут вместе защищать восточный фланг союзников НАТО. Он в открытую заявил, что именно с этой стороны идёт якобы российская агрессия.

Ранее старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер назвал Украину недостойным и небезопасным союзником для США. Он раскритиковал ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Незалежной и предупредил, что из-за Киева Вашингтон может быть втянут в ненужную войну.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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