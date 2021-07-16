Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины

Соединённые Штаты Америки и Германия будут защищать суверенитет Украины. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден после встречи в Белом доме с немецким канцлером Ангелой Меркель.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и поддержка важности реформ и трансатлантических чаяний", — сказал он.

Байден также добавил, что Германия и США будут вместе защищать восточный фланг союзников НАТО. Он в открытую заявил, что именно с этой стороны идёт якобы российская агрессия.