Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины
Американский лидер также добавил, что страны будут вместе защищать восточный фланг союзников НАТО. Он в открытую заявил, что именно с этой стороны идёт якобы российская агрессия.
Джо Байден. Фото © Twitter / The White House
Соединённые Штаты Америки и Германия будут защищать суверенитет Украины. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден после встречи в Белом доме с немецким канцлером Ангелой Меркель.
"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и поддержка важности реформ и трансатлантических чаяний", — сказал он.
Байден также добавил, что Германия и США будут вместе защищать восточный фланг союзников НАТО. Он в открытую заявил, что именно с этой стороны идёт якобы российская агрессия.
Ранее старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер назвал Украину недостойным и небезопасным союзником для США. Он раскритиковал ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Незалежной и предупредил, что из-за Киева Вашингтон может быть втянут в ненужную войну.
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