На Украине предложили потребовать компенсацию за "Турецкий поток"

Из-за потери южного транзита газа Украина должна начать вести переговоры с Евросоюзом о компенсации за строительство "Турецкого потока". Такое мнение высказала директор киевского центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

В своей статье для "Укринформы" она подчеркнула, что на данный момент на южном направлении российский газ через Украину поставляется только в Молдавию, а Венгрия после строительства интерконнектора на сербско-венгерской границе получает топливо через Сербию и Болгарию.

"Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов", — отметила Ищук.

Она уверена, что динамика объёмов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов "Ямал — Европа", "Северный поток" и "Турецкий поток" будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов. Ищук подчеркнула, что "если кому-то в ЕС, в частности, представителям Германии", кажется, что Украине достаточно компенсаций за отказ от блокирования "Северного потока – 2", то, имея в виде уже причинённый ущерб от "Турецкого потока", стоит вести речь сначала о выплатах за потери транзита по южному направлению.

Напомним, "Турецкий поток" был запущен в начале января 2020 года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа из России турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.