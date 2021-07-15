НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России спрос на автотовары этим летом вырос почти в три раза

Больше всего россияне покупают различные смазки и автомобильные масла, гидравлические домкраты и наборы для ремонта.

15 июля, 05:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Этим летом в России резко подскочил спрос на автотовары — практически в три раза. По данным онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", по сравнению с летним периодом предыдущего года рост покупок в этой категории составил 28%. Исследователи связывают это с увеличением продаж авто в РФ и одновременно с экономией на ремонте: автовладельцы предпочитают сами устранять мелкие неисправности, мыть машины и менять масло в двигателе.

В топ-10 продаваемых товаров по стране вошли различные смазки и автомобильные масла, гидравлические домкраты, наборы для ремонта бескамерных шин и наборы автомобильных инструментов, тонировочная плёнка, топливные фильтры, гидравлические наборы для правки кузова, мотоциклетные съёмники, а также наборы для сведения тормозных цилиндров.

АвтоВАЗ снова остановил сборку популярных моделей из-за нехватки комплектующих

АвтоВАЗ снова остановил сборку популярных моделей из-за нехватки комплектующих

В регионах наибольший рост зафиксирован в Новосибирске — 283%. Высокий спрос также наблюдается в Самаре (86%), Омске (60%) и Волгограде (56%). В Воронеже продажа автомобильных товаров увеличилась на 45%, в Челябинске — на 31%, а в Перми спрос вырос на 32%. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге этот показатель составил 26%, в Краснодаре — 25%, в Ростове-на-Дону — 15%, в Нижнем Новгороде — 13% и в Москве — 10%.

Примечательно, что сибиряки чаще всего покупают пресс-маслёнки, смазку для редуктора, WD-40 "Средство тысячи применений". Самара, Омск и Волгоград — автомобильное масло, смазки, антигравийные и антикоррозийные средства. У остальных спросом пользуются автомасла, масло для лодочных моторов, средства для ухода и чистки салона автомобиля, расходные материалы для мелкого ремонта.

Эксперты выяснили, сколько денег водители тратят на автомобиль каждый месяц

Эксперты выяснили, сколько денег водители тратят на автомобиль каждый месяц

Ранее Лайф писал, что эксперт оценил планы АвтоВАЗа начать выпуск автомобиля Lada дороже миллиона рублей. Олег Мосеев привёл в пример стратегии, которые обычно использует менеджмент автокомпаний, чтобы повысить уровень стоимости транспортных средств.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1