В России спрос на автотовары этим летом вырос почти в три раза
Больше всего россияне покупают различные смазки и автомобильные масла, гидравлические домкраты и наборы для ремонта.
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Этим летом в России резко подскочил спрос на автотовары — практически в три раза. По данным онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", по сравнению с летним периодом предыдущего года рост покупок в этой категории составил 28%. Исследователи связывают это с увеличением продаж авто в РФ и одновременно с экономией на ремонте: автовладельцы предпочитают сами устранять мелкие неисправности, мыть машины и менять масло в двигателе.
В топ-10 продаваемых товаров по стране вошли различные смазки и автомобильные масла, гидравлические домкраты, наборы для ремонта бескамерных шин и наборы автомобильных инструментов, тонировочная плёнка, топливные фильтры, гидравлические наборы для правки кузова, мотоциклетные съёмники, а также наборы для сведения тормозных цилиндров.
В регионах наибольший рост зафиксирован в Новосибирске — 283%. Высокий спрос также наблюдается в Самаре (86%), Омске (60%) и Волгограде (56%). В Воронеже продажа автомобильных товаров увеличилась на 45%, в Челябинске — на 31%, а в Перми спрос вырос на 32%. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге этот показатель составил 26%, в Краснодаре — 25%, в Ростове-на-Дону — 15%, в Нижнем Новгороде — 13% и в Москве — 10%.
Примечательно, что сибиряки чаще всего покупают пресс-маслёнки, смазку для редуктора, WD-40 "Средство тысячи применений". Самара, Омск и Волгоград — автомобильное масло, смазки, антигравийные и антикоррозийные средства. У остальных спросом пользуются автомасла, масло для лодочных моторов, средства для ухода и чистки салона автомобиля, расходные материалы для мелкого ремонта.
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