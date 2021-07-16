Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

На странице в ВК у сибирячки есть фото в белом халате, а в качестве места работы она указала одну из местных больниц. Однако в ходе расследования выяснилось, что у пропавшей были свои секреты, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

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Девушка размещала анкеты на сайтах интим-услуг — она занималась эскортом под псевдонимом Госпожа Стэлла. "Табу учитываю… Новичков ввожу в тему без дропов и стрессов. Индивидуально", — писала она. Сибирячка не стеснялась размещать откровенные фото и в своём аккаунте. Однако скрывала свой род деятельности от семьи — мама девушки узнала тайну дочери от правоохранителей. Она же заявила о пропаже и настояла на возбуждении дела по статье "Убийство".

Фото © Соцсети

14 июля тело девушки без явных признаков насильственной смерти нашли в лесу под Новосибирском, а вскоре задержали сутенёра, с которым она общалась незадолго до исчезновения. Якобы 20 февраля он приехал к Госпоже Стэлле в гости, но обнаружил её труп. Мужчина испугался за свой бизнес и не придумал ничего лучше, как завернуть тело в простыню, вывезти в лес и залить бетоном в овраге.

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