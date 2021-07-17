СМИ: Путин предлагал Байдену использовать российские военные базы из-за ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом, которые прошли в Женеве в середине июня, предложил ему скоординировать действия вооружённых сил обеих стран по ситуации в Афганистане.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, глава государства выдвинул предложение задействовать российские военные базы в Киргизии и Таджикистане, с которых дроны могли бы совершать наблюдательные полёты над проблемными зонами. Известно, что ответа от Джо Байдена пока не последовало. При этом отмечается, что ни российская, ни американская стороны официально эту информацию пока не подтверждали.