СМИ: Путин предлагал Байдену использовать российские военные базы из-за ситуации в Афганистане
При этом ни российская, ни американская стороны официально данную информацию не подтверждали.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом, которые прошли в Женеве в середине июня, предложил ему скоординировать действия вооружённых сил обеих стран по ситуации в Афганистане.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, глава государства выдвинул предложение задействовать российские военные базы в Киргизии и Таджикистане, с которых дроны могли бы совершать наблюдательные полёты над проблемными зонами. Известно, что ответа от Джо Байдена пока не последовало. При этом отмечается, что ни российская, ни американская стороны официально эту информацию пока не подтверждали.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона.
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