Во Флориде мужчина украл аллигатора и устроил с ним реслинг

Во Флориде мужчина украл из парка для мини-гольфа аллигатора и, схватив его за хвост, пытался закинуть на крышу близлежащего бара. В этот момент вора задержали полицейские, которых вызвали для поиска животного, сообщает Управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

Позже стало известно, что перед этим похититель подрался с аллигатором. Он бил животное кулаками, а также головой об асфальт и напрыгивал на него, как в настоящем реслинг-шоу.

Полицейским предстоит выяснить, что не поделил мужчина с аллигатором. В настоящий момент ему предъявлены обвинения в краже со взломом и жестоком обращении с животными.