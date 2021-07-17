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Во Флориде мужчина украл аллигатора и устроил с ним реслинг

Ему предъявлены обвинения в краже со взломом и жестоком обращении с животными.

17 июля, 12:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Во Флориде мужчина украл из парка для мини-гольфа аллигатора и, схватив его за хвост, пытался закинуть на крышу близлежащего бара. В этот момент вора задержали полицейские, которых вызвали для поиска животного, сообщает Управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

Позже стало известно, что перед этим похититель подрался с аллигатором. Он бил животное кулаками, а также головой об асфальт и напрыгивал на него, как в настоящем реслинг-шоу.

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Полицейским предстоит выяснить, что не поделил мужчина с аллигатором. В настоящий момент ему предъявлены обвинения в краже со взломом и жестоком обращении с животными.

Ранее Лайф рассказывал, как молодожёны провели медовый месяц на Гавайях, но из-за одного тюленя вернулись с миллионным штрафом. Очередная история, которая доказывает — не стоит ни в коем случае трогать неизвестных животных. Если и не укусит — точно придётся заплатить кругленькую сумму.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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