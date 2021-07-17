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"Единая Россия" запустила портал для сбора предложений в народную программу партии

Каждый житель России из любого региона может направить свои корректировки и идеи как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

17 июля, 11:42
<p>Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Фото © "<a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-zapustila-internet-portal-dlya-sbora-predlozhenij-v-narodnuyu-programmu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия</a>"</p>

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Фото © "Единая Россия"

"Единая Россия" запустила интернет-портал для сбора предложений и инициатив россиян, которые могут войти в народную предвыборную программу. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", — цитирует слова секретаря пресс-служба "Единой России".

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Принять участие можно онлайн, проголосовав на сайте за предложения в одном из девяти разделов или направив свои идеи через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат — жителю нужно заполнить анкету в региональной общественной приёмной партии или у депутата, избранного в его округе. В пресс-службе отмечают, что в каждом субъекте страны партия проводит обсуждения относительно ключевых разделов народной программы. В них принимают участие не только депутаты и органы власти, но и представители научных сообществ и профессиональных сфер деятельности, а также профильные общественные организации.

Программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель России из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отмечает Турчак, разрез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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