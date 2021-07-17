Олимпийская сборная Германии покинула поле после расистского оскорбления футболиста

Товарищеский матч между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу завершился досрочно из-за того, что немецкая команда ушла с поля после оскорблений на расовой почве в адрес защитника Джордана Торунариги. Об этом сообщается в "Твиттере" молодёжной сборной Германии.

Встреча состоялась в японской Вакаяме в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые стартуют на следующей неделе. Матч завершился за пять минут до конца основного времени при счёте 1:1.

Сообщается, что оскорбление в адрес Торунариги исходило от футболиста из Гондураса. 23-летний защитник нигерийского происхождения выступает в чемпионате Германии за берлинскую "Герту".