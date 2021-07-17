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Олимпийская сборная Германии покинула поле после расистского оскорбления футболиста

На Играх в Токио немцы сыграют в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

17 июля, 11:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DFB_Junioren/status/1416337694767128579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DFB_Junioren</a></p>

Фото © Twitter / DFB_Junioren

Товарищеский матч между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу завершился досрочно из-за того, что немецкая команда ушла с поля после оскорблений на расовой почве в адрес защитника Джордана Торунариги. Об этом сообщается в "Твиттере" молодёжной сборной Германии.

Встреча состоялась в японской Вакаяме в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые стартуют на следующей неделе. Матч завершился за пять минут до конца основного времени при счёте 1:1.

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Сообщается, что оскорбление в адрес Торунариги исходило от футболиста из Гондураса. 23-летний защитник нигерийского происхождения выступает в чемпионате Германии за берлинскую "Герту".

На Олимпиаде в Токио немцы сыграют в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас проведёт матчи в квартете В со сборными Новой Зеландии, Румынии и Южной Кореи. Для выхода в четвертьфинал необходимо занять в своей группе место не ниже второго.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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