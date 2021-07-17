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СМИ: "Краснодар" приобрёл футболиста берлинской "Герты"

В новом сезоне РПЛ команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с "Уралом". Встреча состоится 25 июля.

17 июля, 09:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIlUqHqgxsh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jhoncordoba9</a></p>

Фото © Instagram / jhoncordoba9

"Краснодар" приобрёл нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобу. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист колумбийской радиостанции Caracol Radio Диего Руэда.

Детали трансфера 28-летнего колумбийского нападающего не уточняются. Контракт Кордобы с "Гертой" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"

"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"

Форвард выступал за "Герту" с сентября 2020 года. В составе столичного клуба он провёл 21 матч, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Также Кордоба играл в Германии за "Майнц" и "Кёльн".

"Краснодар" в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, заняв в чемпионате России десятое место. В новом сезоне команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с екатеринбургским "Уралом". Встреча состоится 25 июля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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