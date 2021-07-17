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Регион
Опубликовано 17 июля 2021, 09:49

СМИ: "Краснодар" приобрёл футболиста берлинской "Герты"

Фото © Instagram / jhoncordoba9

Фото © Instagram / jhoncordoba9

Встреча состоится 25 июля. В новом сезоне РПЛ команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с "Уралом".

"Краснодар" приобрёл нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобу. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист колумбийской радиостанции Caracol Radio Диего Руэда.

Детали трансфера 28-летнего колумбийского нападающего не уточняются. Контракт Кордобы с "Гертой" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

"Краснодар" близок к покупке нападающего, которого хотел "Спартак"
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Форвард выступал за "Герту" с сентября 2020 года. В составе столичного клуба он провёл 21 матч, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Также Кордоба играл в Германии за "Майнц" и "Кёльн".

"Краснодар" в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, заняв в чемпионате России десятое место. В новом сезоне команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с екатеринбургским "Уралом". Встреча состоится 25 июля.

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Роман Фейгин
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