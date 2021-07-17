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В Олимпийской деревне Токио выявлен первый случай коронавируса

Никакие личные данные, включая пол и гражданство заражённого, не раскрываются.

17 июля, 03:42
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Первый случая заболевания коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

Никакие личные данные, включая пол и гражданство заражённого, не раскрываются.

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Тем временем агентство Kyodo сообщает, что в Японии коронавирусом заразилось 15 человек, связанных с организацией Олимпиады. Их личные данные власти также не разглашают.

Известно, что CoViD-19 уже выявили у спортсменов и членов команд из ряда стран, в том числе России, Сербии, Израиля, Нигерии и Уганды.

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Напомним, ковид нашли у массажиста женской сборной России по регби-7. К счастью, спортсменки сдали отрицательные тесты и продолжили готовиться к соревнованиям.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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