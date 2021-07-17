В Олимпийской деревне Токио выявлен первый случай коронавируса

Первый случая заболевания коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

Никакие личные данные, включая пол и гражданство заражённого, не раскрываются.

Тем временем агентство Kyodo сообщает, что в Японии коронавирусом заразилось 15 человек, связанных с организацией Олимпиады. Их личные данные власти также не разглашают.

Известно, что CoViD-19 уже выявили у спортсменов и членов команд из ряда стран, в том числе России, Сербии, Израиля, Нигерии и Уганды.