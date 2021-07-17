Пропавший в Токио олимпиец из Уганды отказался возвращаться домой из-за тяжёлой жизни

Тяжелоатлет из Уганды Джулиус Сэкитолеко, который сбежал с олимпийских сборов в японском городе Идзумисано, оставил в номере записку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Напомним, 16 июля 20-летний спортсмен не пришёл на ежедневное ПЦР-тестирование. В результате его сняли с соревнований и обязали тренера покинуть страну.

В записке тяжелоатлет объяснил своё исчезновение. Сэкитолеко заявил, что не вернётся в страну, где тяжело жить, и будет искать работу в Японии. Также Джулиус оставил записку для своей жены, содержание которой не приводится. Известно, что спортсмен купил билет на поезд до города Нагоя. Полиция продолжает его поиски.

Ранее стало известно, что в олимпийской сборной Уганды выявлен коронавирус.