Пропавший в Токио олимпиец из Уганды отказался возвращаться домой из-за тяжёлой жизни
Выяснилось, что 20-летний тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко купил билет до Нагои. В записке он заявил, что намерен найти себе работу в Японии.
Джулиус Сэкитолеко. Фото © Instagram / SsekitolekoJulius
Тяжелоатлет из Уганды Джулиус Сэкитолеко, который сбежал с олимпийских сборов в японском городе Идзумисано, оставил в номере записку. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Напомним, 16 июля 20-летний спортсмен не пришёл на ежедневное ПЦР-тестирование. В результате его сняли с соревнований и обязали тренера покинуть страну.
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В записке тяжелоатлет объяснил своё исчезновение. Сэкитолеко заявил, что не вернётся в страну, где тяжело жить, и будет искать работу в Японии. Также Джулиус оставил записку для своей жены, содержание которой не приводится. Известно, что спортсмен купил билет на поезд до города Нагоя. Полиция продолжает его поиски.
Ранее стало известно, что в олимпийской сборной Уганды выявлен коронавирус.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. У члена российской олимпийской делегации в Японии также нашли ковид. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию. К счастью, спортсменки сдали отрицательные тесты и продолжили готовиться к соревнованиям.
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