Российский клуб сделал "Барселоне" предложение о трансфере Брейтуэйта

Нападающий "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт может в ближайшее время переехать в Россию. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что предложение от неназванного российского клуба является привлекательным для "Барселоны". Каталонцы рассчитывают получить за 30-летнего форварда 15 миллионов евро.

Также в услугах Брейтуэйта заинтересованы три английских клуба ("Вест Хэм", "Норвич" и "Брайтон") и испанская "Валенсия".

Нападающий выступает за "Барселону" с февраля 2020 года после перехода из "Леганеса" за 18 миллионов евро. В составе команды он стал обладателем Кубка Испании. В 53 матчах за каталонцев он забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.