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Российский клуб сделал "Барселоне" предложение о трансфере Брейтуэйта

Также в услугах 30-летнего нападающего заинтересованы три команды из Англии и испанская "Валенсия".

17 июля, 08:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MartinBraith/status/1367405616248061954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Martin Braithwaite</a></p>

Фото © Twitter / Martin Braithwaite

Нападающий "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт может в ближайшее время переехать в Россию. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что предложение от неназванного российского клуба является привлекательным для "Барселоны". Каталонцы рассчитывают получить за 30-летнего форварда 15 миллионов евро.

Также в услугах Брейтуэйта заинтересованы три английских клуба ("Вест Хэм", "Норвич" и "Брайтон") и испанская "Валенсия".

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Нападающий выступает за "Барселону" с февраля 2020 года после перехода из "Леганеса" за 18 миллионов евро. В составе команды он стал обладателем Кубка Испании. В 53 матчах за каталонцев он забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

С 2013 года Брейтуэйт играет за сборную Дании. Он провёл за национальную команду 56 встреч и забил десять голов. На Евро-2020 нападающий помог сборной завоевать бронзовые медали.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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