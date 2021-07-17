Футбольный "день сурка": "Зенит" и "Локомотив" в третий раз подряд сыграют за Суперкубок России Третий год подряд два этих клуба выясняют, кому достанется первый трофей года. 16 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российский футбольный сезон официально начинается матчем, про который не все помнят. 17 июля в Калининграде "Зенит" и "Локомотив" оспорят между собой Суперкубок страны. Трофей не самый престижный, однако настроение поднимает как игрокам, так и болельщикам. Тем более что играть команды в этом матче очень даже любят.

История

Самый первый Суперкубок России разыграли в далёком 2003 году. Причём было это на стадионе "Локомотив" в Черкизово, а первыми победителями стали именно железнодорожники. С тех пор они ещё два раза пополняли клубный музей именно этим трофеем. "Зенит" же в этом плане преуспел куда больше — пять Суперкубков в коллекции.

Любопытно и то, что "Зенит" и "Локомотив" между собой в матче за Суперкубок сыграют третий раз кряду. Более того, для команды Марко Николича это будет пятая подряд попытка взять первый трофей сезона. Начиная с 2017 года красно-зелёные неизменно получают возможность поднять Суперкубок над головой. Два года назад им это удавалось, а вот в прошлом году удача улыбнулась именно "Зениту". Тут же, кстати, важно дополнить, что "Локомотив" — главный неудачник Суперкубка России: из восьми финалов — пять поражений. Больше нет ни у кого.

Берег Балтики и ковид

Калининград впервые примет Суперкубок России — важная веха в истории стадиона, да и всего города. После чемпионата мира 2018 года на берегу Балтики было не так-то и много событий: два матча сборной и игры чемпионатов Европы по регби — негусто. Не стоит забывать и про матчи местной "Балтики" в ФНЛ.

Впрочем, вокруг места проведения нынешнего Суперкубка было также немало споров и дискуссий. Сначала Калининграду дали право принять матч – открытие сезона, а потом пошли слухи о том, что из-за коронавируса игра переедет в Москву. Готовность принять встречу выразили представители "ВТБ-арены", где играет "Динамо". Однако позже все слухи были отброшены — и заявлено официально: Калининград примет Суперкубок России. И даже болельщики на трибунах будут.

Составы: сохранение лидеров и потеря Мухина

"Зенит", равно как и "Локомотив", не очень-то активничал на трансферном рынке. Особенно в плане приобретений. Петербуржцы лишь официально и полноценно забрали защитника Чистякова из "Ростова", а железнодорожники усилились Максимом Ненаховым из "Ахмата" и юным белорусом Зиновичем.

В порядке всё у "Зенита" и с работой "на выход". Все лидеры на месте. Дзюбу, поговаривают, хотят видеть в Турции. В том же направлении может проследовать и Дриусси. Однако пока что оба игрока остаются в распоряжении сине-бело-голубых.

А вот "Локомотив" разгрузил состав прилично. Главная потеря — Максим Мухин. Молодой футболист сборной России отказался дальше играть в составе красно-зелёных и отправился к одному из прямых конкурентов — ЦСКА. Причём за смешные для игрока такого уровня деньги. Закончил с футболом один из столпов обороны "Локо" Ведран Чорлука, что тоже может создать москвичам определённые проблемы. В "Рубин" уехал ещё один яркий представитель обороны команды Николича Владислав Игнатьев. Ушли также Эдер и Лука Джорджевич, которые так и не сумели выйти на ведущие роли.

Реванш за 1:6

Мотивация "Локомотива", помимо трофея, ясна и понятна — взять реванш за сокрушительное поражение в конце прошлого сезона. Если вы забыли, то железнодорожники поехали в Питер, чтобы испортить праздник "Зениту", который летел к чемпионству на всех парах. Однако, сами того не подозревая, москвичи стали частью грандиозного триумфа команды Сергея Семака.

Сине-бело-голубые разнесли одного из прямых конкурентов, причём на глазах своих болельщиков, да ещё и со счётом 6:1. Большего счастья для Северной столицы придумать было невозможно. "Локо" тогда лишился шансов на трофей, да и битву за серебро "Спартаку" проиграл.

"Зенит" — фаворит

Эксперты и букмекеры в один голос утверждают, что "Зенит" в этом матче должен взять своё. Дзюба, Азмун, Барриос и иные — на месте. Однако тот же Дзюба уже совсем не тот, что наглядно продемонстрировал Евро-2020. Сергею Семаку нужно что-то освежать, причём как можно скорее. Матч за Суперкубок может очень чётко это отобразить.

Любопытно будет понаблюдать и за "Локомотивом". Фёдор Смолов явно не доволен тем, что не сыграл на Евро-2020, и хочет доказать всем, что Черчесов со своим выбором ошибся. Те же чувства наверняка и у Антона Миранчука. Получившие же место в составе сборной Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов будут готовы на всё, лишь бы болельщики скорее забыли про фиаско в сборной.

Футбол. Суперкубок России Калининград "Зенит" – "Локомотив" 17 июля, 19:00 (мск) Прямая трансляция: Первый канал

Авторы Шамиль Гаджиев