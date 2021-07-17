УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

Финал Лиги чемпионов 2022 года пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене" 28 мая. Об этом сообщили в УЕФА.

При этом решающая игра главного клубного турнира в 2023 году пройдёт в Стамбуле, а не в Мюнхене, как планировалось ранее. Немецкий город примет финал ЛЧ в 2025-м. Финальная игра 2024 года состоится в Лондоне.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

Напомним, изначально Северная столица должна была принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса решающие матчи сезона 2019/2020 прошли в формате "финала восьми" в Португалии. Это привело к переносу следующих финалов.

Генеральный директор "Газпром-арены" Владимир Литвинов сообщил, что процесс подготовки стадиона к главному матчу ЛЧ уже начался.

"Сдвижка на год произошла из-за ковида и связанных с ним ограничений в футболе в целом и местном законодательстве в частности. На сегодняшний день с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключён договор на проведение на "Газпром-арене" финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022", — сказал Литвинов в эфире "Матч ТВ" и добавил, что уже состоялись совместные технические и организационные совещания и начался процесс подготовки.

Ранее Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. В 2008 году "Манчестер Юнайтед" победил по пенальти "Челси" в Москве на стадионе "Лужники".