НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

При этом решающая игра главного клубного турнира в 2023 году пройдёт в Стамбуле, а не в Мюнхене, как планировалось ранее.

16 июля, 21:00
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Финал Лиги чемпионов 2022 года пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене" 28 мая. Об этом сообщили в УЕФА.

При этом решающая игра главного клубного турнира в 2023 году пройдёт в Стамбуле, а не в Мюнхене, как планировалось ранее. Немецкий город примет финал ЛЧ в 2025-м. Финальная игра 2024 года состоится в Лондоне.

Напомним, изначально Северная столица должна была принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса решающие матчи сезона 2019/2020 прошли в формате "финала восьми" в Португалии. Это привело к переносу следующих финалов.

"Роналду — идиот, Касильяс — щенок": Кто стоит за беспрецедентной атакой на президента "Реала" Переса

"Роналду — идиот, Касильяс — щенок": Кто стоит за беспрецедентной атакой на президента "Реала" Переса

Генеральный директор "Газпром-арены" Владимир Литвинов сообщил, что процесс подготовки стадиона к главному матчу ЛЧ уже начался.

"Сдвижка на год произошла из-за ковида и связанных с ним ограничений в футболе в целом и местном законодательстве в частности. На сегодняшний день с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключён договор на проведение на "Газпром-арене" финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022", — сказал Литвинов в эфире "Матч ТВ" и добавил, что уже состоялись совместные технические и организационные совещания и начался процесс подготовки.

"Манчини не тренер": Как наставник с зарплатой ниже, чем у Черчесова, выиграл Евро-2020

"Манчини не тренер": Как наставник с зарплатой ниже, чем у Черчесова, выиграл Евро-2020

Ранее Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. В 2008 году "Манчестер Юнайтед" победил по пенальти "Челси" в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее стало известно, что бывший футболист "Челси", "Реала" и "Баварии" Арьен Роббен завершил карьеру.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Звуковое шоу "Поющие мосты" возобновится в Петербурге с 17 июля

сегодня в 19:36

В Петербурге "Лахта-центр" окрасился в цвета триколора в честь Дня России

12 июня, 01:14

Федун предложил экс-наставника "Спартака" Тедеско на пост главного тренера сборной России

сегодня в 20:44

Хирург объяснил, как коронавирус влияет на сердце в жару

сегодня в 21:11

Политолог назвала более точной новую методику опросов ВЦИОМа в преддверии выборов в Госдуму

сегодня в 20:30

Новости партнеров

Layer 1