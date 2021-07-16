"Роналду — идиот, Касильяс — щенок": Кто стоит за беспрецедентной атакой на президента "Реала" Переса Самая титулованная команда Европы переживает сложные времена. В минувшем сезоне она не выиграла ни одного трофея, провалился проект Суперлиги, так ещё и у главы клуба возникли колоссальные проблемы. 16 июля, 12:06 Фото © ФК "Реал"

Не успела Испания пережить болезненное поражение от итальянцев в полуфинале Евро-2020, как футбольные страсти вновь начали бить через край. Да ещё как! Популярное испанское издание El Confidencial опубликовало серию скандальных записей разговоров президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.

И говорит он на этих записях вовсе не о погоде, а о легендах клуба, позволяя себе нелицеприятные высказывания в их адрес. При этом все разговоры имеют приличный срок давности. Самый поздний из них датирован 2012 годом.

Больше всего досталось двум португальцам — нападающему Криштиану Роналду и тренеру Жозе Моуринью. По лучшему бомбардиру в истории клуба Перес прошёлся в связи с тем, что он как-то в 2012 году заявил, что не празднует голы, поскольку не чувствует себя счастливым в "Реале".

— Роналду сумасшедший. Он идиот, просто ненормальный. Вот зачем он совершает такие глупые поступки? Их же видит весь мир! — говорится на записи, опубликованной El Confidencial.

Моуринью, выигравшего с мадридским клубом чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Перес также назвал ненормальным, а ещё испорченным эгоистом. Президент "Реала" считает многие заявления португальского тренера вызывающими и губительными для клуба. В ходе разговора он делает вывод, что поведение специалиста никому не нравится и является, попросту говоря, антирекламой.

Бывших капитанов команды — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля — Перес охарактеризовал как величайших аферистов в истории. Сразу вспомнилось, что в 2015 году для легендарного голкипера, покинувшего "королевский" клуб после 16 великолепных сезонов, так и не устроили достойной церемонии прощания. А Рауль, тренирующий резервную команду "Реала", так и не стал преемником Зинедина Зидана на посту наставника основы, хотя у него были все шансы.

— Касильяс не отличается большим умом. Иногда у него возникают проблемы с девушкой, и в этих ситуациях он теряется. Ведёт себя как маленький ребёнок. Да он просто щенок. Он явно недотягивает до уровня "Реала". Это, конечно, наш большой провал. Не понимаю, за что его так сильно любят, — говорит Перес.

В это сложно поверить, но президент "Реала" подверг жёсткой критике и любимца всей Испании Висенте дель Боске. В 2000 и 2002 году этот специалист побеждал с мадридским клубом в Лиге чемпионов, а в 2010-м и 2012-м привёл сборную страны к победам на чемпионатах мира и Европы.

— Он не умеет тренировать и совсем не разбирается в тактике. Да он болван. Дель Боске стал для меня самым большим обманом в жизни, — заявил Перес.

Среди прочих опубликованных El Confidencial записей обращает на себя внимание и та, в которой Перес даёт указания оказать давление на ведущие испанские СМИ. В ходе разговора он, в частности, отметил, что необходимо "выиграть битву" за одну из крупнейших спортивных газет страны Marca и государственную телекомпанию TVE. Ни больше ни меньше.

Естественно, что Перес не мог не отреагировать на разразившийся скандал. В опубликованном на сайте "Реала" заявлении он отметил, что журналист Хосе Антонио Абеллан тайно, без его разрешения записал эти разговоры, а затем много лет безуспешно пытался их продать. По словам президента клуба, слова вырваны из контекста. Он также весьма удивился, что записи всплыли через столько лет.

История сразу же стала обрастать детективными подробностями. Выяснилось, что в 2011 году Абеллан встречался с вице-президентом "Реала" Эдуардо Фернандесом де Бласом в ресторане и просил десять миллионов евро за удаление аудиозаписей.

Журналист публично ответил на обвинения в шантаже. Он выразил крайнюю степень удивления в связи с тем, что в течение десяти лет к нему не возникало никаких претензий. Попутно он намекнул на то, что руководство "Реала" бессовестно использует официальный сайт клуба в своих личных целях.

Перес собирается судиться с изданием El Confidencial. Соответствующие документы он уже передал своим юристам. Публикацию записей он связывает с местью противников Суперлиги. Ведь именно испанец был одним из главных вдохновителей этого амбициозного проекта, пытавшегося создать конкуренцию Лиге чемпионов.

Для тех, кто подзабыл, что такое Суперлига, кратко напомним. В апреле 12 клубов из числа самых богатых в Европе объявили о создании турнира. В их число вошли шесть английских команд, три итальянские и три испанские, в том числе и "Реал". Через несколько дней на фоне бурного негодования общественности девять клубов объявили о выходе из Суперлиги. В деле остались только "Барселона", "Ювентус" и "Реал".

В отношении этих трёх клубов УЕФА возбудил дисциплинарные дела, они в ответ обратились в суд ЕС из-за нарушений правил конкуренции. Уже точно известно, что "Реал", "Барселону" и "Ювентус" не будут исключать из розыгрыша еврокубков. При этом Перес продолжает говорить, что неудача с запуском Суперлиги не заставит его отказаться от планов по созданию этого турнира в будущем.

Стоит ли говорить, что вся эта шумиха "Реалу" на пользу не идёт. Клубу необходимо реабилитироваться за неудачи в прошлом сезоне, в ходе которого он не завоевал ни одного трофея.

В команде в межсезонье произошли серьёзные изменения. На тренерском мостике одного легендарного наставника сменил другой: на место француза Зинедина Зидана пришёл итальянец Карло Анчелотти. Кроме того, с клубом попрощался её многолетний капитан Серхио Рамос, перешедший в ПСЖ. Может уйти и другой ключевой защитник Рафаэль Варан, которым активно интересуется МЮ. Приобретение у "Реала" пока только одно — Давид Алаба, известный по выступлениям за "Баварию" и сборную Австрии.

Правда, есть ощущение, что спокойно работать мадридцам не дадут. История с аудиозаписями так просто не сойдёт на нет. Да и вообще у "Реала" достаточное количество врагов — как в Испании, так и за её пределами. Одно хорошо: за самым титулованным клубом Европы всегда любопытно следить, а теперь будет вдвойне интересно. Старт нового сезона не за горами!

Авторы Роман Фейгин