Бывший футболист "Зенита" Гарай завершил карьеру в 34 года
В составе петербургского клуба он выступал с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.
Фото © Twitter / Ezequiel Garay
Бывший защитник петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом 34-летний спортсмен написал в своём твиттере.
В качестве основной причины ухода из футбола он назвал заболевание коксартрозом — тяжёлой формой остеоартроза тазобедренного сустава.
"Вынужден завершить профессиональную карьеру. Конечно, хотелось бы ещё поиграть, но это невозможно. На протяжении трёх лет я боролся с коксартрозом. Из-за болезни я иногда даже не мог ходить", — написал Гарай.
В составе "Зенита" аргентинец выступал с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. За петербургский клуб он провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Последним клубом Гарая была испанская "Валенсия", контракт с которой истёк 1 июля. Также он выступал за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Расинг" и "Реал" и португальскую "Бенфику". За сборную Аргентины защитник провёл 32 матча.
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