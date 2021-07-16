Бывший футболист "Зенита" Гарай завершил карьеру в 34 года

Бывший защитник петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом 34-летний спортсмен написал в своём твиттере.

В качестве основной причины ухода из футбола он назвал заболевание коксартрозом — тяжёлой формой остеоартроза тазобедренного сустава.

"Вынужден завершить профессиональную карьеру. Конечно, хотелось бы ещё поиграть, но это невозможно. На протяжении трёх лет я боролся с коксартрозом. Из-за болезни я иногда даже не мог ходить", — написал Гарай.

В составе "Зенита" аргентинец выступал с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. За петербургский клуб он провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.