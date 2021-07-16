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Бывший футболист "Зенита" Гарай завершил карьеру в 34 года

В составе петербургского клуба он выступал с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

16 июля, 15:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Garay_24/status/1097209257987051524/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ezequiel Garay</a></p>

Фото © Twitter / Ezequiel Garay

Бывший защитник петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом 34-летний спортсмен написал в своём твиттере.

В качестве основной причины ухода из футбола он назвал заболевание коксартрозом — тяжёлой формой остеоартроза тазобедренного сустава.

"Вынужден завершить профессиональную карьеру. Конечно, хотелось бы ещё поиграть, но это невозможно. На протяжении трёх лет я боролся с коксартрозом. Из-за болезни я иногда даже не мог ходить", — написал Гарай.

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В составе "Зенита" аргентинец выступал с 2014 по 2016 год, выиграв чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. За петербургский клуб он провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Последним клубом Гарая была испанская "Валенсия", контракт с которой истёк 1 июля. Также он выступал за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Расинг" и "Реал" и португальскую "Бенфику". За сборную Аргентины защитник провёл 32 матча.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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