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На Украине футбольные клубы обязали нанести на форму лозунг "Героям слава!"

Он был утверждён в качестве официального футбольного символа страны.

16 июля, 14:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3988117684607183&set=pcb.3988125051273113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Павелко</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Павелко

Лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" появятся на форме футбольных клубов Украинской премьер-лиги (УПЛ). Это закреплено в регламенте соревнований на следующий сезон.

Лозунги будут размещены на нашивке с эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ). Нашивка будет располагаться в центре передней части футболки — между логотипами клуба и технического спонсора.

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В середине июня исполком УАФ утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" в качестве официальных футбольных символов страны.

Перед стартом Евро-2020 сборная Украины презентовала форму для участия в турнире. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

УЕФА обязал прикрыть надпись "Героям слава!" на форме сборной Украины

УЕФА обязал прикрыть надпись "Героям слава!" на форме сборной Украины

Позднее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.

Сам лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на форме. Также в УЕФА назвали допустимым нанесение на экипировку карты страны с Крымом и Донбассом в составе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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