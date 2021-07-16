На Украине футбольные клубы обязали нанести на форму лозунг "Героям слава!"

Лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" появятся на форме футбольных клубов Украинской премьер-лиги (УПЛ). Это закреплено в регламенте соревнований на следующий сезон.

Лозунги будут размещены на нашивке с эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ). Нашивка будет располагаться в центре передней части футболки — между логотипами клуба и технического спонсора.

Перед стартом Евро-2020 сборная Украины презентовала форму для участия в турнире. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

Позднее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.