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СМИ: Саудовская Аравия совместно с Италией может подать заявку на ЧМ-2030 по футболу

Место проведения турнира определится на конгрессе ФИФА в 2024 году.

16 июля, 13:59
<p>Фото © Федерация футбола Саудовской Аравии</p>

Фото © Федерация футбола Саудовской Аравии

Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом передаёт The Athletic.

Сообщается, что в королевстве планируют провести турнир совместно с другой страной. При этом его наиболее вероятным партнёром по данному проекту будет Италия.

Между странами налажены хорошие отношения, в том числе и на уровне спорта. В последние годы в Саудовской Аравии дважды проходили матчи за Суперкубок Италии по футболу.

Четыре латиноамериканские страны подадут общую заявку на проведение ЧМ-2030

Четыре латиноамериканские страны подадут общую заявку на проведение ЧМ-2030

О планах провести ЧМ-2030 уже объявили Марокко (возможно, вместе с Алжиром или Тунисом), Испания совместно с Португалией. Также существуют балканский проект (Болгария, Сербия, Румыния и Греция) и южноамериканский (Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили).

Приём заявок на проведение турнира начнётся не ранее весны 2022 года. Место проведения ЧМ-2030 определится на конгрессе ФИФА в 2024-м.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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