"Я и так всех уважаю": Арбитр Карасёв объяснил отказ вставать на колено во время Евро-2020
На турнире он стал главным рефери трёх игр и ещё три раза работал на матчах в качестве резервного судьи.
Фото © Instagram / refkarasev79
Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв заявил, что не вставал на колено во время матчей Евро-2020, поскольку и так всех уважает. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".
"Я и так уважаю всех людей — независимо от национальности", — сказал Карасёв.
Он также добавил, что от арбитров, работавших на матчах Евро-2020, не требовали обязательного участия в акции в поддержку движения Black Lives Matter.
Напомним, на Евро-2020 Карасёв работал главным арбитром на трёх матчах. Ещё на трёх играх он исполнял обязанности резервного судьи.
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