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"Я и так всех уважаю": Арбитр Карасёв объяснил отказ вставать на колено во время Евро-2020

На турнире он стал главным рефери трёх игр и ещё три раза работал на матчах в качестве резервного судьи.

16 июля, 12:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMotHNGDTEH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">refkarasev79</a></p>

Фото © Instagram / refkarasev79

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв заявил, что не вставал на колено во время матчей Евро-2020, поскольку и так всех уважает. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

"Я и так уважаю всех людей — независимо от национальности", — сказал Карасёв.

"Было очень круто": Арбитр Карасёв заявил о завершении работы на Евро-2020

"Было очень круто": Арбитр Карасёв заявил о завершении работы на Евро-2020

Он также добавил, что от арбитров, работавших на матчах Евро-2020, не требовали обязательного участия в акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Напомним, на Евро-2020 Карасёв работал главным арбитром на трёх матчах. Ещё на трёх играх он исполнял обязанности резервного судьи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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