"На мне поставили крестик": Андрей Аршавин рассказал, видит ли себя в политике
В составе национальной команды атакующий полузащитник забил 17 голов в 74 матчах, выиграв бронзу на Евро-2008.
Фото © ФК "Зенит"
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий пост директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам "Зенита", заявил, что не видит себя в будущем в политике. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".
"Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент. Меня попросили, нельзя было отказаться. Я там участвовал в двух-трёх акциях. В этом не было для меня ничего нового <...> Было сразу понятно, что физически я не буду работать в Мариинском дворце. Я отказывался автоматом. Логично всё было", — сказал Аршавин.
По словам 40-летнего спортсмена, крест на его политических перспективах поставила произнесённая им в 2012 году после вылета сборной с чемпионата Европы фраза: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это ваши проблемы".
"Не являюсь ли я сейчас доверенным лицом Путина? Мне кажется, после "ваши ожидания — ваши проблемы" там <...> обычно говорят "поставьте вашу галочку", а тут на мне поставили крестик", — отметил он.
Аршавин завершил карьеру в 2018 году. В составе "Зенита" он победил в Кубке УЕФА и стал трёхкратным чемпионом России. В составе сборной страны атакующий полузащитник забил 17 голов в 74 матчах, выиграв бронзу на Евро-2008.
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