Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий пост директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам "Зенита", заявил, что не видит себя в будущем в политике. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".



"Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент. Меня попросили, нельзя было отказаться. Я там участвовал в двух-трёх акциях. В этом не было для меня ничего нового <...> Было сразу понятно, что физически я не буду работать в Мариинском дворце. Я отказывался автоматом. Логично всё было", — сказал Аршавин.

По словам 40-летнего спортсмена, крест на его политических перспективах поставила произнесённая им в 2012 году после вылета сборной с чемпионата Европы фраза: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это ваши проблемы".

"Не являюсь ли я сейчас доверенным лицом Путина? Мне кажется, после "ваши ожидания — ваши проблемы" там <...> обычно говорят "поставьте вашу галочку", а тут на мне поставили крестик", — отметил он.