"Да всё может быть!": Овечкин не исключил возвращения в московское "Динамо"
В НХЛ российский форвард девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата.
Фото © NHL
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин допустил, что в следующем сезоне будет выступать за московское "Динамо". Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Есть хотя бы один процент, что в следующем сезоне я перейду в московское "Динамо"? В будущем сезоне? Да всё может быть!" — сказал 35-летний нападающий.
Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером.
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С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли. Его контракт с "Вашингтоном" истёк 1 июля. Сейчас хоккеист является неограниченно свободным агентом и может заключить соглашение с любой командой.
В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 730 шайб, что является шестым результатом в истории. Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу первенства.
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