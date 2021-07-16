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Федун предложил экс-наставника "Спартака" Тедеско на пост главного тренера сборной России

35-летний немецкий специалист возглавлял красно-белых с 2019 по 2021 год. В последнем сезоне он занял с клубом второе место в РПЛ.

16 июля, 20:44
<p>Фото © ТАСС </p>

Фото © ТАСС

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун предложил кандидатуру немца Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России по футболу. Напомним, что 35-летний специалист возглавлял красно-белых с 2019 по 2021 год.

"Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России", — сказал Федун журналистам.

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При этом он считает, что такой вариант принят не будет. Федун отказался говорить, какие ещё кандидатуры обсуждались на исполкоме РФС.

Напомним, после неудачного выступления на Евро-2020 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. С новым наставником РФС планирует определиться до 23 июля. По информации СМИ, в список кандидатов входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович; Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии; Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените"; тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц и бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

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При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, в настоящее время работающие с "Зенитом", "Рубином" и "Ростовом" соответственно, от предложения РФС отказались.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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