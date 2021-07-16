Федун предложил экс-наставника "Спартака" Тедеско на пост главного тренера сборной России

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун предложил кандидатуру немца Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России по футболу. Напомним, что 35-летний специалист возглавлял красно-белых с 2019 по 2021 год.

"Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России", — сказал Федун журналистам.

При этом он считает, что такой вариант принят не будет. Федун отказался говорить, какие ещё кандидатуры обсуждались на исполкоме РФС.

Напомним, после неудачного выступления на Евро-2020 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. С новым наставником РФС планирует определиться до 23 июля. По информации СМИ, в список кандидатов входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович; Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии; Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените"; тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц и бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев.