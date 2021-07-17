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Чемпион мира по футболу Оливье Жиру перешёл из "Челси" в "Милан"

В списке лучших бомбардиров сборной Франции за всю историю он занимает второе место, уступая только Тьерри Анри.

17 июля, 11:00
<p>Фото © ФК "Милан"</p>

Фото © ФК "Милан"

Французский нападающий Оливье Жиру перешёл из лондонского "Челси" в "Милан". Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Детали сделки не уточняются. В новом клубе 34-летний форвард будет выступать под девятым номером. Его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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Жиру выступал за "Челси" с 2018 года. В составе клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. В 119 матчах лондонцев во всех турнирах нападающий забил 39 голов и сделал 14 результативных передач.

Ранее Жиру выступал за французские клубы "Гренобль", "Истр", "Тур" и "Монпелье", а также за лондонский "Арсенал". С "Лиллем" он стал чемпионом Франции, с "Арсеналом" выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка страны.

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С 2011 года футболист играет за сборную Франции. В её составе он выиграл серебро на Евро-2016, а в 2018 году стал чемпионом мира. Всего Жиру провёл за национальную команду 110 матчей, забив 46 голов. В списке лучших бомбардиров сборной за всю историю он занимает второе место, уступая только Тьерри Анри (51 гол).

"Милан" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Италии, уступив только "Интеру". Команда Стефано Пиоли впервые с 2014 года сыграет в Лиге чемпионов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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