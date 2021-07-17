Московское "Динамо" выкупило контракт бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед"

Московское "Динамо" выкупило у "Копенгагена" контракт уругвайского защитника Гильермо Варелы. Об этом сообщается в "Твиттере" российского футбольного клуба.

"Гильермо Варела остаётся в "Динамо"! Наш клуб выкупил у "Копенгагена" права на уругвайского защитника и подписал с Гиле контракт на два года", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Гильермо Варела остаётся в «Динамо»! Наш клуб выкупил у «Копенгагена» права на уругвайского защитника и подписал с Гиле контракт на два года ⚪️🔵#ДинамоМосква #футбол #Валера pic.twitter.com/YJuZZx3PjR — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021

В минувшем сезоне Варела выступал за "Динамо" на правах аренды. Он провёл в составе бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Футболист является воспитанником уругвайского клуба "Пеньяроль". Также он выступал за "Манчестер Юнайтед", резервную команду мадридского "Реала", франкфуртский "Айнтрахт" и "Копенгаген".