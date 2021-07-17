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Московское "Динамо" выкупило контракт бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед"

В минувшем сезоне он выступал за бело-голубых на правах аренды, проведя в составе команды 19 матчей.

17 июля, 10:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/guille_varela4/status/1330585787969249280/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guille_varela4</a></p>

Фото © Twitter / guille_varela4

Московское "Динамо" выкупило у "Копенгагена" контракт уругвайского защитника Гильермо Варелы. Об этом сообщается в "Твиттере" российского футбольного клуба.

"Гильермо Варела остаётся в "Динамо"! Наш клуб выкупил у "Копенгагена" права на уругвайского защитника и подписал с Гиле контракт на два года", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В минувшем сезоне Варела выступал за "Динамо" на правах аренды. Он провёл в составе бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Футболист является воспитанником уругвайского клуба "Пеньяроль". Также он выступал за "Манчестер Юнайтед", резервную команду мадридского "Реала", франкфуртский "Айнтрахт" и "Копенгаген".

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В активе Варелы пять матчей за сборную Уругвая. В составе национальной команды он выступал на чемпионате мира 2018 года в России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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