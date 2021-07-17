Пилот мотодельтаплана погиб, разбившись под Белгородом
От полученных травм мужчина 1955 года рождения скончался до приезда спасателей.
Фото © Соцсети, LIFE
В Белгородской области в результате падения мотодельтаплана в лесу погиб один пилот. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл около девяти часов утра неподалёку от села Ездочного Чернянского района. Легкомоторный летательный аппарат под управлением мужчины 1955 года рождения рухнул с высоты в лесной массив. По данным собеседника Лайфа, от полученных травм пилот погиб на месте.
По факту авиационного происшествия следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в результате жёсткой посадки мотодельтаплана в Чусовском городском округе Пермского края пострадало три человека.
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