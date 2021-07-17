Пилот мотодельтаплана погиб, разбившись под Белгородом

В Белгородской области в результате падения мотодельтаплана в лесу погиб один пилот. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл около девяти часов утра неподалёку от села Ездочного Чернянского района. Легкомоторный летательный аппарат под управлением мужчины 1955 года рождения рухнул с высоты в лесной массив. По данным собеседника Лайфа, от полученных травм пилот погиб на месте.

По факту авиационного происшествия следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.