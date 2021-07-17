Замначальника Южного таможенного управления подозревается в хищении 85 млн рублей

Заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации были задержаны по подозрению в хищении 85 миллионов рублей. Предположительно, денежные средства были украдены при исполнении госконтракта на закупку административного здания, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона задержанные завысили начальную цену контракта на покупку здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста, тем самым ограничив конкуренцию и отдав преимущество предпринимателю, который тоже стал фигурантом дела. После заключения госконтракта на общую сумму свыше 253 миллионов рублей к управлению перешло здание площадью около трёх тысяч квадратных метров и два земельных участка. По данным СК, стоимость имущества была завышена на 85 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В ближайшее время следователь предъявит им обвинение, а суд изберёт меру пресечения. Также 17 июля следствие намерено подать ходатайство о заключении под стражу замначальника, по данным СМИ, речь идёт об Александре Скрипкине.