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Замначальника Южного таможенного управления подозревается в хищении 85 млн рублей

В ближайшее время ему и задержанному коммерсанту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

17 июля, 10:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации были задержаны по подозрению в хищении 85 миллионов рублей. Предположительно, денежные средства были украдены при исполнении госконтракта на закупку административного здания, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона задержанные завысили начальную цену контракта на покупку здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста, тем самым ограничив конкуренцию и отдав преимущество предпринимателю, который тоже стал фигурантом дела. После заключения госконтракта на общую сумму свыше 253 миллионов рублей к управлению перешло здание площадью около трёх тысяч квадратных метров и два земельных участка. По данным СК, стоимость имущества была завышена на 85 миллионов рублей.

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В ближайшее время следователь предъявит им обвинение, а суд изберёт меру пресечения. Также 17 июля следствие намерено подать ходатайство о заключении под стражу замначальника, по данным СМИ, речь идёт об Александре Скрипкине.

Ранее Лайф писал о том, что гособвинение попросило приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Топ-менеджеру Филиппу Дельпалю прокурор просит дать пять лет условно.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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