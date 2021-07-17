НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Три человека погибли в столкновении легковушки и КамАЗа под Рязанью

От удара большегруз вылетел в кювет, а у иномарки практически не осталось передней части.

17 июля, 10:25

Фото © МВД по Рязанской области

Легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом на трассе Р-22 "Каспий" в Александро-Невском районе Рязанской области утром 17 июля. В результате происшествия погибло три человека, сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что авария произошла на 322-м километре. По предварительным данным, 50-летний водитель "шкоды" выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с большегрузом, которым управлял 22-летний парень. Как видно на кадрах, от удара КамАЗ вылетел в кювет, а у иномарки практически не осталось передней части. В результате водитель легковушки, а также его пассажиры — 49-летняя женщина и 75-летний мужчина — погибли. На месте работают правоохранители, устанавливая обстоятельства произошедшего.

"Мотор улетел": Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

"Мотор улетел": Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове рухнувший на газовую трубу КамАЗ охватило адское пламя. Водитель большегруза с ожогами доставлен в больницу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Мотор улетел": Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

вчера в 22:51

Соседи рассказали о подростках из Рязани, убивших двух бомжей

9 июля, 00:01

Расчленённое тело женщины обнаружили под Томском после посиделок с мужчинами и алкоголем

сегодня в 09:45

Успел до грозы: Кириенко на вертолёте прилетел на форум "Территория смыслов"

сегодня в 10:42

Московское "Динамо" выкупило контракт бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед"

сегодня в 10:32

Новости партнеров

Layer 1