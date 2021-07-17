Три человека погибли в столкновении легковушки и КамАЗа под Рязанью
От удара большегруз вылетел в кювет, а у иномарки практически не осталось передней части.
Фото © МВД по Рязанской области
Легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом на трассе Р-22 "Каспий" в Александро-Невском районе Рязанской области утром 17 июля. В результате происшествия погибло три человека, сообщили в региональном управлении МВД.
Отмечается, что авария произошла на 322-м километре. По предварительным данным, 50-летний водитель "шкоды" выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с большегрузом, которым управлял 22-летний парень. Как видно на кадрах, от удара КамАЗ вылетел в кювет, а у иномарки практически не осталось передней части. В результате водитель легковушки, а также его пассажиры — 49-летняя женщина и 75-летний мужчина — погибли. На месте работают правоохранители, устанавливая обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове рухнувший на газовую трубу КамАЗ охватило адское пламя. Водитель большегруза с ожогами доставлен в больницу.
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