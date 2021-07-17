В Токио перед Олимпиадой четыре дня подряд выявляют более тысячи новых случаев ковида

Количество новых случаев заражения CoViD-19 в Токио, где уже через шесть дней начнутся летние Олимпийские игры, четвёртый день подряд держится на отметке выше тысячи. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные администрацией Страны восходящего солнца, пишет Kyodo.

По данным токийских властей, за минувшие сутки в городе было выявлено 1410 новых случаев инфицирования. Они напомнили, что в Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Также организационный комитет Игр в субботу, 17 июля, объявил о 15 случаях заражения среди людей, связанных с предстоящей Олимпиадой, однако подробностей об этом не привёл.

Между тем глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что 15 случаев инфицирования ковидом — это "очень малое" число. Он уточнил, что все люди, у которых выявлен коронавирус, "были сразу же изолированы и не несут никакой угрозы" остальным атлетам и жителям столицы, а все их контакты были отслежены и проверены.

Ранее Лайф писал о том, что в связи с пандемией коронавируса организаторы Олимпиады ограничат посещаемость соревнований десятью тысячами зрителей. Организаторы Олимпиады решили не пускать зрителей на соревнования в Токио. И только в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока, в которых пройдут отдельные состязания, местных болельщиков допустят.