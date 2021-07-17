Теперь мы будем гораздо терпимее к своим слабостям и тем, кто тоже их проявляет. Ведь выяснилось, что не все вредные привычки по-настоящему вредны — некоторые, как ни странно, очень даже полезны. Какие именно, рассказывает Mirror.

Брань

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Согласно исследованию Килского университета, нецензурная брань помогает облегчить боль, если вы, например, ушибли палец ноги, и даже увеличивает сопротивляемость холоду, по крайней мере, если опустить руку в ведро с ледяной водой. Но проклятья оказывают не только анальгезирующий эффект: они могут повысить производительность, а также силу и мощь при выполнении физических упражнений. Исследования Университета Восточной Англии также показали, что использование нецензурной лексики на работе помогает сотрудникам справляться со стрессом и сохранять командный дух.

Ёрзание

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Ёрзание относится к NEAT (non-exercise activity thermogenesis) — активности, не связанной с движением или выполнением упражнений. Тем не менее оно позволяет сжигать калории, даже когда вы просто сидите на стуле. Для этого нужно почаще менять позу, шевелить ногами и не замирать надолго в неподвижном состоянии.

"Зависание"

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Считается, что если человек витает в облаках, то это признак апатии и невнимательности. Но исследования показали, что исполнительная сеть мозга — та его система, которая занимается решением проблем, — проявляет наибольшую активность как раз в моменты, когда разум "блуждает". Эксперты считают, что излишняя осознанность даже вредна: она может привести к ограничениям мышления.

Жвачка

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Учёные обнаружили, что употребление жевательной резинки перед выполнением задачи может повысить уровень кислорода в структурах мозга, участвующих в обучении и памяти. Она также чрезвычайно эффективна для удаления вредных бактерий из полости рта благодаря стимуляции слюноотделения.

Страсть к шоколаду

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Шоколад с высоким содержанием какао имеет много полезных свойств: в частности, он улучшает память и защищает сердце. А одно исследование показало, что ежедневная порция тёмного шоколада снижает риск депрессии. Однако всё это не относится к белому шоколаду или молочному шоколаду низкого качества, который в основном состоит из жира и сахара. Предпочтение следует отдавать продукту, который содержит не менее 70% какао-бобов, отмечают эксперты.

Склонность к беспорядку

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Хаос на рабочем столе может указывать не только на неорганизованность, но и на высокий творческий потенциал, уверены американские исследователи. В ходе эксперимента добровольцев просили зайти в две комнаты — прибранную и грязную — и придумать новые способы использования мячей для пинг-понга. Те, кто находился в грязной комнате, оказались на 28 процентов более креативными и в пять раз более склонными к созданию "крайне оригинальных" идей.

Сплетни

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Исследования показывают, что сплетни важны для создания эмпатических связей между людьми и сотрудничества между ними. Учёные отмечают, что во время общения у сплетников улучшается самочувствие, снижается уровень стресса и беспокойства.

Алкоголь

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Обзор 74 исследований показал, что умеренно пьющие реже страдают от снижения когнитивных функций, чем те, кто полностью воздерживается. А учёные из медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах утверждают, что умеренное употребление алкоголя может даже продлевать жизнь. Они обнаружили, что мужчины и женщины, которые ежедневно выпивали что-нибудь горячительное, на 40 процентов чаще доживали до своего 90-летия, чем те, кто вовсе не пил или делал это редко. Эксперты подчёркивают, что речь идёт об очень маленьких дозах алкоголя: в больших количествах он губителен для здоровья.

Незаправленная постель

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По данным исследователей из Кингстонского университета, в обычном матрасе может обитать в среднем 1,5 миллиона пылевых клещей, продуцирующих аллергены. Но если оставить постель незаправленной и открыть окно, то на простынях и матрасе будет меньше влаги и в результате клещи погибнут от обезвоживания.

Нерегулярные походы в душ

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По мнению ряда дерматологов, ежедневное мытьё может лишить кожу естественного защитного слоя, который сохраняет её гидратированной и эластичной, а также полезных бактерий, помогающих предотвратить некоторые заболевания. А ещё выяснилось, что короткие приёмы тёплого душа полезнее, чем долгое нахождение под струями горячей воды.

Кофе

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Бытует мнение, что принятая с утра доза кофеина вредна для организма. Но специалисты доказали, что химические вещества, содержащиеся в кофе, помогают бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, диабетом 2-го типа и раком печени, а также улучшают память. Однако во второй половине дня от кофе лучше действительно держаться подальше, так как он может ухудшить качество сна.

Обкусывание ногтей

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