Об этом догадывались все: 12 дурных привычек, которые на самом деле полезны для здоровья
Те, кто грызёт ногти, не ходит в душ и матерится, достойны порицания — так считали до недавнего времени. Но учёные раскрыли глаза на истинный смысл этих действий, и всё перевернулось с ног на голову.
Теперь мы будем гораздо терпимее к своим слабостям и тем, кто тоже их проявляет. Ведь выяснилось, что не все вредные привычки по-настоящему вредны — некоторые, как ни странно, очень даже полезны. Какие именно, рассказывает Mirror.
Брань
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Согласно исследованию Килского университета, нецензурная брань помогает облегчить боль, если вы, например, ушибли палец ноги, и даже увеличивает сопротивляемость холоду, по крайней мере, если опустить руку в ведро с ледяной водой. Но проклятья оказывают не только анальгезирующий эффект: они могут повысить производительность, а также силу и мощь при выполнении физических упражнений. Исследования Университета Восточной Англии также показали, что использование нецензурной лексики на работе помогает сотрудникам справляться со стрессом и сохранять командный дух.
Ёрзание
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Ёрзание относится к NEAT (non-exercise activity thermogenesis) — активности, не связанной с движением или выполнением упражнений. Тем не менее оно позволяет сжигать калории, даже когда вы просто сидите на стуле. Для этого нужно почаще менять позу, шевелить ногами и не замирать надолго в неподвижном состоянии.
"Зависание"
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Считается, что если человек витает в облаках, то это признак апатии и невнимательности. Но исследования показали, что исполнительная сеть мозга — та его система, которая занимается решением проблем, — проявляет наибольшую активность как раз в моменты, когда разум "блуждает". Эксперты считают, что излишняя осознанность даже вредна: она может привести к ограничениям мышления.
Жвачка
Учёные обнаружили, что употребление жевательной резинки перед выполнением задачи может повысить уровень кислорода в структурах мозга, участвующих в обучении и памяти. Она также чрезвычайно эффективна для удаления вредных бактерий из полости рта благодаря стимуляции слюноотделения.
Страсть к шоколаду
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Шоколад с высоким содержанием какао имеет много полезных свойств: в частности, он улучшает память и защищает сердце. А одно исследование показало, что ежедневная порция тёмного шоколада снижает риск депрессии. Однако всё это не относится к белому шоколаду или молочному шоколаду низкого качества, который в основном состоит из жира и сахара. Предпочтение следует отдавать продукту, который содержит не менее 70% какао-бобов, отмечают эксперты.
Склонность к беспорядку
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Хаос на рабочем столе может указывать не только на неорганизованность, но и на высокий творческий потенциал, уверены американские исследователи. В ходе эксперимента добровольцев просили зайти в две комнаты — прибранную и грязную — и придумать новые способы использования мячей для пинг-понга. Те, кто находился в грязной комнате, оказались на 28 процентов более креативными и в пять раз более склонными к созданию "крайне оригинальных" идей.
Сплетни
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Исследования показывают, что сплетни важны для создания эмпатических связей между людьми и сотрудничества между ними. Учёные отмечают, что во время общения у сплетников улучшается самочувствие, снижается уровень стресса и беспокойства.
Алкоголь
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Обзор 74 исследований показал, что умеренно пьющие реже страдают от снижения когнитивных функций, чем те, кто полностью воздерживается. А учёные из медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах утверждают, что умеренное употребление алкоголя может даже продлевать жизнь. Они обнаружили, что мужчины и женщины, которые ежедневно выпивали что-нибудь горячительное, на 40 процентов чаще доживали до своего 90-летия, чем те, кто вовсе не пил или делал это редко. Эксперты подчёркивают, что речь идёт об очень маленьких дозах алкоголя: в больших количествах он губителен для здоровья.
Незаправленная постель
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По данным исследователей из Кингстонского университета, в обычном матрасе может обитать в среднем 1,5 миллиона пылевых клещей, продуцирующих аллергены. Но если оставить постель незаправленной и открыть окно, то на простынях и матрасе будет меньше влаги и в результате клещи погибнут от обезвоживания.
Нерегулярные походы в душ
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По мнению ряда дерматологов, ежедневное мытьё может лишить кожу естественного защитного слоя, который сохраняет её гидратированной и эластичной, а также полезных бактерий, помогающих предотвратить некоторые заболевания. А ещё выяснилось, что короткие приёмы тёплого душа полезнее, чем долгое нахождение под струями горячей воды.
Кофе
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Бытует мнение, что принятая с утра доза кофеина вредна для организма. Но специалисты доказали, что химические вещества, содержащиеся в кофе, помогают бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, диабетом 2-го типа и раком печени, а также улучшают память. Однако во второй половине дня от кофе лучше действительно держаться подальше, так как он может ухудшить качество сна.
Обкусывание ногтей
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Дети, которые грызут ногти или сосут пальцы рук, на 30 процентов реже страдают от некоторых видов аллергии. По словам исследователей, эти данные лишний раз подтверждают "гигиеническую гипотезу", согласно которой чрезмерное стремление оградить ребёнка от микробов может ослабить его иммунную систему.
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