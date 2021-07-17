Свадебный фотограф дважды перепутала имя невесты, и вот почему её реакция оказалась такой странной
Влюблённая пара попала на видео, и лицо девушки никого не смогло обмануть, когда она услышала чужое имя.
Свадьба не так часто случается в жизни, поэтому каждая пара желает, чтобы торжество прошло идеально. Но у этих влюблённых кое-что пошло наперекосяк, и оператор любезно всё заснял на камеру для будущих поколений. А чтобы стыдно стало не только молодожёнам, но и всем, он выложил этот ролик в "Тикток", где тот набрал 3,7 млн просмотров.
Видео © TikTok/jpvideography2141
В видео счастливая пара вместе со свидетелями и друзьями стоит у входа в роскошный ресторан, пока фотограф делает последние снимки. Она обращается к влюблённым: "Кори и Тейлор, посмотрите друг на друга" — и все заходятся нервным смехом, потому что женщина перепутала имя невесты. Казалось бы, такая мелкая осечка никого не может расстроить, но Тейлор — имя бывшей девушки жениха.
Расстроенная невеста, чьё имя на самом деле Кейтлин, пытается всё обратить в шутку, а фотограф извиняется... чтобы спустя минуту снова назвать девушку тем же именем. Гости свадьбы неловко смеются и переглядываются, а один из них предлагает фотографу просто обращаться к молодым как "пара". В комментариях к ролику все посочувствовали Кейтлин, которую всё торжество путали с бывшей девушкой её жениха, но и на фотографа никто не рассердился.
Видимо, невесту на прошлой неделе звали Тейлор)))
Внезапный поворот сюжета: фотограф на самом деле подруга бывшей Кори!
Блин, я сама фотограф и постоянно путаю имена моделей... Я бы сгорела со стыда, если бы это произошло со мной!
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