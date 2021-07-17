Егор Крид выпустил рэп-альбом Pussy boy. Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia.

Внимание поклонников артиста привлекла первая песня альбома, которая носит такое же название. Всё дело в том, что в ней артист намекает на отношения с популярной тиктокершей Валей Карнавал.

"Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал", — говорится в песне.

Имя девушки Крид не раскрывает, однако многие фанаты считают, что их догадки подтвердились. Ведь именно с Валей Карнавал Егору приписывали отношения.

Стоит отметить, что за несколько дней до официального релиза рэпер намекнул на то, что не может забыть 19-летнюю блогершу.

Также в альбом вошёл дуэт Крида с Гуфом под названием "Автомат", песня "Телефон", сингл "Здравствуйте", записанный вместе с OG Buda, и другие треки.

Фото © Instagram / egorkreed