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"Ты прячешь под маской себя — карнавал!": Егор Крид записал новый альбом и посвятил песню экс-возлюбленной

Имя девушки артист напрямую не раскрыл, однако многие фанаты считают, что их догадки подтвердились.

17 июля, 02:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/egorkreed/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">egorkreed</a></p>

Фото © Instagram / egorkreed

Егор Крид выпустил рэп-альбом Pussy boy. Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia.

Внимание поклонников артиста привлекла первая песня альбома, которая носит такое же название. Всё дело в том, что в ней артист намекает на отношения с популярной тиктокершей Валей Карнавал.

"Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал", — говорится в песне.

"Дурь абсолютная": Гузеева разнесла современную музыку, и под раздачу снова попала Валя Карнавал

"Дурь абсолютная": Гузеева разнесла современную музыку, и под раздачу снова попала Валя Карнавал

Имя девушки Крид не раскрывает, однако многие фанаты считают, что их догадки подтвердились. Ведь именно с Валей Карнавал Егору приписывали отношения.

Стоит отметить, что за несколько дней до официального релиза рэпер намекнул на то, что не может забыть 19-летнюю блогершу.

19-летняя тиктокерша выложила такие фото в бикини, что фанаты сразу поняли, за что её полюбил Крид

19-летняя тиктокерша выложила такие фото в бикини, что фанаты сразу поняли, за что её полюбил Крид

Также в альбом вошёл дуэт Крида с Гуфом под названием "Автомат", песня "Телефон", сингл "Здравствуйте", записанный вместе с OG Buda, и другие треки.

Фото © Instagram / egorkreed

Фото © Instagram / egorkreed

Ранее Лайф рассказывал, что Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт звезда TikTok Валя Карнавал. Народной артистке пришлось целый час слушать, как новые звёзды соцсетей выдают шум и гвалт за треки.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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