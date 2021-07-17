"Ты прячешь под маской себя — карнавал!": Егор Крид записал новый альбом и посвятил песню экс-возлюбленной
Имя девушки артист напрямую не раскрыл, однако многие фанаты считают, что их догадки подтвердились.
Егор Крид выпустил рэп-альбом Pussy boy. Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia.
Внимание поклонников артиста привлекла первая песня альбома, которая носит такое же название. Всё дело в том, что в ней артист намекает на отношения с популярной тиктокершей Валей Карнавал.
"Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал", — говорится в песне.
Имя девушки Крид не раскрывает, однако многие фанаты считают, что их догадки подтвердились. Ведь именно с Валей Карнавал Егору приписывали отношения.
Стоит отметить, что за несколько дней до официального релиза рэпер намекнул на то, что не может забыть 19-летнюю блогершу.
Также в альбом вошёл дуэт Крида с Гуфом под названием "Автомат", песня "Телефон", сингл "Здравствуйте", записанный вместе с OG Buda, и другие треки.
Ранее Лайф рассказывал, что Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт звезда TikTok Валя Карнавал. Народной артистке пришлось целый час слушать, как новые звёзды соцсетей выдают шум и гвалт за треки.
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