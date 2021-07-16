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Киркорова раскритиковали из-за провокационных фото с измазанной белой краской певицей Maruv

Пользователи не оценили ни наряды исполнителей, ни клип на их совместную песню, а короля эстрады назвали подающим ужасный пример молодёжи.

16 июля, 19:20
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/fkirkorov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></u></p>

Фото © Instagram / fkirkorov

В начале июня на фестивале "Жара" звезда российской поп-музыки Филипп Киркоров и певица Maruv презентовали свою новую совместную песню Komilfo. Но публика акцентировала внимание не на премьере, а на серии эпатажных фотографий, которые музыкант опубликовал в своём инстаграме, сообщает портал "Дни.ру".

На снимках Киркоров в чистом чёрном костюме и белой рубашке находится в окружении певицы, чья одежда измазана белой краской. Рядом — девушки из команды исполнительницы, чьи наряды также испачканы. Критики обвинили артиста в пошлости и ребячестве и заявили, что своим поведением звезда подаёт ужасный пример молодому поколению. Шквал негодования обрушился и на клип к новой песне, в котором Киркоров выступил в образе пациента психбольницы, а Maruv — в роли медсестры.

  • Фото © Instagram / fkirkorov
    Фото © Instagram / fkirkorov
  • Фото © Instagram / fkirkorov
    Фото © Instagram / fkirkorov
  • Фото © Instagram / fkirkorov
    Фото © Instagram / fkirkorov
  • Фото © Instagram / fkirkorov
    Фото © Instagram / fkirkorov

Фото © Instagram / fkirkorov

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Авторы
Ирина Мусина

Ирина Мусина

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