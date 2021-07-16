Киркорова раскритиковали из-за провокационных фото с измазанной белой краской певицей Maruv

В начале июня на фестивале "Жара" звезда российской поп-музыки Филипп Киркоров и певица Maruv презентовали свою новую совместную песню Komilfo. Но публика акцентировала внимание не на премьере, а на серии эпатажных фотографий, которые музыкант опубликовал в своём инстаграме, сообщает портал "Дни.ру".

На снимках Киркоров в чистом чёрном костюме и белой рубашке находится в окружении певицы, чья одежда измазана белой краской. Рядом — девушки из команды исполнительницы, чьи наряды также испачканы. Критики обвинили артиста в пошлости и ребячестве и заявили, что своим поведением звезда подаёт ужасный пример молодому поколению. Шквал негодования обрушился и на клип к новой песне, в котором Киркоров выступил в образе пациента психбольницы, а Maruv — в роли медсестры.







