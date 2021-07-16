Киркорова раскритиковали из-за провокационных фото с измазанной белой краской певицей Maruv
Пользователи не оценили ни наряды исполнителей, ни клип на их совместную песню, а короля эстрады назвали подающим ужасный пример молодёжи.
Фото © Instagram / fkirkorov
В начале июня на фестивале "Жара" звезда российской поп-музыки Филипп Киркоров и певица Maruv презентовали свою новую совместную песню Komilfo. Но публика акцентировала внимание не на премьере, а на серии эпатажных фотографий, которые музыкант опубликовал в своём инстаграме, сообщает портал "Дни.ру".
На снимках Киркоров в чистом чёрном костюме и белой рубашке находится в окружении певицы, чья одежда измазана белой краской. Рядом — девушки из команды исполнительницы, чьи наряды также испачканы. Критики обвинили артиста в пошлости и ребячестве и заявили, что своим поведением звезда подаёт ужасный пример молодому поколению. Шквал негодования обрушился и на клип к новой песне, в котором Киркоров выступил в образе пациента психбольницы, а Maruv — в роли медсестры.
Ранее король эстрады уже эпатировал свою публику, появившись на Премии Муз-ТВ с блогером Давой в компании полураздетых мужчин. Тогда Роскомнадзор пообещал проверить Премию на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а директор Киркорова назвал проверку чушью и выдумкой журналистов.
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