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С ненавистью орал на пассажиров: Очевидец подробно поведал о резне в автобусе под Красноярском

В какой-то момент преступник оказался перед людьми с возбуждённым и агрессивным лицом, но его удалось повалить на пол и обезвредить.

16 июля, 19:08
<p>Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю</p>

Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Мужчина, ранивший ножом четырёх людей в автобусе под Красноярском, сначала вёл себя спокойно и тихо, был нормально одет и не отличался от попутчиков. Однако в какой-то момент его поведение сильно изменилось, рассказал пассажир Ронис Данисович.

"Я глаза открыл, он стоял возле наших мест, а сосед мой в руках держал лезвие, и крик был. Я вскочил, схватил за запястье и повалил на пол (нападавшего. — Прим. Лайфа). Я у него вытащил нож. Он меня попытался ударить, но не успел. Я руки зажал ему, шею зажал, голову. Нож выбросил", рассказал Данисович телеканалу "360".

В Минздраве Красноярского края рассказали о состоянии пострадавших в резне в автобусе

В Минздраве Красноярского края рассказали о состоянии пострадавших в резне в автобусе

По его словам, лицо у нападавшего было возбуждённое, агрессивное, с широкими глазами, он с ненавистью орал на пассажиров. После того как преступник был обезврежен, Данисович увидел, что один из молодых людей истекает кровью. Он начал оказывать ему медицинскую помощь.

"У него была колото-резаная сантиметров четыре-пять. Я попросил салфетки и закрыл рану, поднял ноги. У меня медицинское образование — я знал, что я делал", объяснил пассажир.

По словам Данисовича, через пару минут пострадавший очнулся и чувствовал себя лучше, однако выяснилось, что в автобусе есть и другие люди, получившие ранения. Мужчина оказал медицинскую помощь девушке, водителю и своему соседу, которые тоже получили колотые раны. Затем водитель автобуса вызвал скорую и полицию.

В МВД уточнили число пострадавших в результате резни в автобусе под Красноярском

В МВД уточнили число пострадавших в результате резни в автобусе под Красноярском

Ранее Лайф сообщал, что 33-летний мужчина нанёс ножевые ранения четверым пассажирам автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск. После нападения злоумышленник нанёс увечья себе. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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