Мужчина, ранивший ножом четырёх людей в автобусе под Красноярском, сначала вёл себя спокойно и тихо, был нормально одет и не отличался от попутчиков. Однако в какой-то момент его поведение сильно изменилось, рассказал пассажир Ронис Данисович.

"Я глаза открыл, он стоял возле наших мест, а сосед мой в руках держал лезвие, и крик был. Я вскочил, схватил за запястье и повалил на пол (нападавшего. — Прим. Лайфа). Я у него вытащил нож. Он меня попытался ударить, но не успел. Я руки зажал ему, шею зажал, голову. Нож выбросил", — рассказал Данисович телеканалу "360".

По его словам, лицо у нападавшего было возбуждённое, агрессивное, с широкими глазами, он с ненавистью орал на пассажиров. После того как преступник был обезврежен, Данисович увидел, что один из молодых людей истекает кровью. Он начал оказывать ему медицинскую помощь.

"У него была колото-резаная сантиметров четыре-пять. Я попросил салфетки и закрыл рану, поднял ноги. У меня медицинское образование — я знал, что я делал", — объяснил пассажир.

По словам Данисовича, через пару минут пострадавший очнулся и чувствовал себя лучше, однако выяснилось, что в автобусе есть и другие люди, получившие ранения. Мужчина оказал медицинскую помощь девушке, водителю и своему соседу, которые тоже получили колотые раны. Затем водитель автобуса вызвал скорую и полицию.