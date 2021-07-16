Собянин рассказал о предприятиях в Москве, где от ковида привились около 70% сотрудников

Работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации своих сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях число привитых работников приближается к 70%. Такую статистику привёл мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим результат: можно сказать, что в большинстве своём благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%", — сказал столичный мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин констатировал, что ситуация с ковидом в Москве хоть и остаётся достаточно сложной, число вновь выявленных заболевших и госпитализаций еженедельно падает. Он также заметил, что если за предыдущие полгода в столице привилось всего 1,7 миллиона граждан, то за последний месяц таких оказалось сразу два миллиона. Мэр назвал главным то, что москвичи стали ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты.