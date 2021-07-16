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Собянин рассказал о предприятиях в Москве, где от ковида привились около 70% сотрудников

Мэр столицы отметил, что число вновь выявленных заболевших и госпитализаций еженедельно падает.

16 июля, 19:02
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации своих сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях число привитых работников приближается к 70%. Такую статистику привёл мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим результат: можно сказать, что в большинстве своём благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%", — сказал столичный мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин: Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть

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Собянин констатировал, что ситуация с ковидом в Москве хоть и остаётся достаточно сложной, число вновь выявленных заболевших и госпитализаций еженедельно падает. Он также заметил, что если за предыдущие полгода в столице привилось всего 1,7 миллиона граждан, то за последний месяц таких оказалось сразу два миллиона. Мэр назвал главным то, что москвичи стали ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты.

71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса

71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о миллионе вакцинирующихся от ковида россиян в пиковые дни. По его словам, заново прививаться необходимо через полгода после первых прививок или перенесённого заболевания.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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