Учёные выявили более 200 симптомов затяжного проявления ковида

Учёные из лондонского Университетского колледжа определили 203 симптома, которые могут проявиться у инфицированного во время затяжного течения коронавируса. В исследовании принимали участие более трёх с половиной тысяч человек из 56 стран с подтверждённым продолжительным заболеванием или подозрением на него.

Специалисты выяснили, что 66 симптомов болезни могут сохраняться минимум в течение семи месяцев, некоторые из них наблюдаются на протяжении полутора лет и даже прогрессируют со временем. Самые распространённые из них — это повышенная утомляемость, ухудшение самочувствия после физических нагрузок и "туман в голове", сообщается в медицинском журнале The Lancet. Также у пациентов часто наблюдались тремор, кожный зуд, зрительные галлюцинации, учащённое сердцебиение, изменение менструального цикла, сексуальная дисфункция, диарея, проблемы с контролем мочеиспускания, шум в ушах, помутнение зрения и потеря памяти.

Среди участников исследования 22% заявили, что после болезни не могут работать, а 45% попросили сократить рабочие часы. Учёные считают, что государству необходимо создать программу скрининга для того, чтобы понять, сколько людей пострадали от коронавируса и какая помощь им необходима.