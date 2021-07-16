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Учёные выявили более 200 симптомов затяжного проявления ковида

Самые распространённые признаки — это повышенная утомляемость, ухудшение самочувствия после физических нагрузок и "туман в голове".

16 июля, 18:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из лондонского Университетского колледжа определили 203 симптома, которые могут проявиться у инфицированного во время затяжного течения коронавируса. В исследовании принимали участие более трёх с половиной тысяч человек из 56 стран с подтверждённым продолжительным заболеванием или подозрением на него.

Специалисты выяснили, что 66 симптомов болезни могут сохраняться минимум в течение семи месяцев, некоторые из них наблюдаются на протяжении полутора лет и даже прогрессируют со временем. Самые распространённые из них — это повышенная утомляемость, ухудшение самочувствия после физических нагрузок и "туман в голове", сообщается в медицинском журнале The Lancet. Также у пациентов часто наблюдались тремор, кожный зуд, зрительные галлюцинации, учащённое сердцебиение, изменение менструального цикла, сексуальная дисфункция, диарея, проблемы с контролем мочеиспускания, шум в ушах, помутнение зрения и потеря памяти.

Учёные рассказали об основных осложнениях коронавируса

Учёные рассказали об основных осложнениях коронавируса

Среди участников исследования 22% заявили, что после болезни не могут работать, а 45% попросили сократить рабочие часы. Учёные считают, что государству необходимо создать программу скрининга для того, чтобы понять, сколько людей пострадали от коронавируса и какая помощь им необходима.

Ранее учёные обнаружили антитело, способное нейтрализовать не только различные мутации печально известного SARS-CoV-2, но и другие коронавирусы. Пока не известно, поможет ли это в борьбе с новыми мутациями, однако специалисты заявляют о важности открытия.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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