В Совбезе Украины допустили введение новых ограничений на въезд из России

Власти Украины могут рассмотреть введение дополнительных ограничений на въезд граждан из России в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания ведомства.

"Мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры (по пересечению границы) относительно этих стран", — сказал он, уточнив, что кроме РФ речь идёт о Белоруссии, Индии и "ещё двух странах ЕС".

Данилов не исключил введения ещё более жёстких ограничений, которые позволят уменьшить число людей, которые будут пересекать границу Украины из описанных государств. Соответствующий вопрос проработает Минздрав страны.