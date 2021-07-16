В Совбезе Украины допустили введение новых ограничений на въезд из России
Также ужесточение подобных мер может быть в отношении Белоруссии, Индии и двух стран Евросоюза.
Алексей Данилов. Фото © Сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины
Власти Украины могут рассмотреть введение дополнительных ограничений на въезд граждан из России в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания ведомства.
"Мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры (по пересечению границы) относительно этих стран", — сказал он, уточнив, что кроме РФ речь идёт о Белоруссии, Индии и "ещё двух странах ЕС".
Данилов не исключил введения ещё более жёстких ограничений, которые позволят уменьшить число людей, которые будут пересекать границу Украины из описанных государств. Соответствующий вопрос проработает Минздрав страны.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав Украины позвал жителей Крыма и Донбасса на вакцинацию от ковида. В ведомстве отметили, что все желающие смогут привиться препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в десяти пунктах вакцинации.
Лента новостей
На Украине призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров
сегодня в 16:24
"Это навязывание чуждых "ценностей": В Госдуме единогласно решили не признавать однополые браки
сегодня в 16:22
Жительница Екатеринбурга заживо сожгла бездомного и теперь может отправиться в тюрьму на 20 лет
сегодня в 15:53
Комментариев: 0