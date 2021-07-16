Врачи объяснили опасность популярного дыхательного упражнения для перенёсших ковид

Надувание шариков в качестве восстановительного упражнения после перенесённого коронавируса крайне не рекомендуется делать пациентам, которые во время или после болезни столкнулись с осложнениями на лёгкие. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"У нас почему-то распространено для людей, переболевших какими-то лёгочными заболеваниями, надувать шарики. Вот этого делать ни в коем случае нельзя, потому что препятствие выдоху при постковидном синдроме, наоборот, его утяжеляет, то есть увеличивается повреждение для лёгких", — рассказал Водовозов в беседе с Ura.ru.

С ним согласен и другой специалист, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Пётр Яблонский. По его словам, при надувании шариков в лёгких образовывается эффект схлопывания бронхиол. При поражении лёгких такое патологическое состояние может сформировать воздушную полость в ткани лёгкого — так называемую буллу.

"Если мы будем избыточно нагружать лёгкие на выдохе, мы можем привести к тому, что эта булла разорвётся — и случится спонтанный пневмоторакс (скопление воздуха или других газов в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких. — Прим. Лайфа)", — добавил Яблонский.