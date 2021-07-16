Власти Тувы ввели локдаун в регионе из-за ситуации с коронавирусом

Власти Республики Тыва ввели локдаун из-за сложной обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией. В регионе вводятся строгие ограничения практически во всех сферах жизни населения. Соответствующее решение принято врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом.

Как сообщается на сайте правительства республики, будет приостановлена работа вещевых рынков, уличной торговли и ярмарок, торговля через автоматы, а также работа парков, скверов и игровых зон. Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых.

В регионе закроются салоны красоты и другие заведения, оказывающие услуги подобного характера. Приостанавливается также работа детских дошкольных организаций. Исключения составляют аптеки, аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости. Отмечается, что за пять недель темпы прироста заболеваемости ковидом в регионе остаются стабильно высокими и составляют от 28,6 до 66,0%.

"По данным Минздрава Тувы, за последние сутки выявлено 191 новый случай заражения CoViD-19. В стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 1384 больных, в тяжёлом состоянии находится 250 человек. За последние сутки количество больных с тяжёлой степенью течения заболевания увеличилось на 11 человек", — отмечается в релизе правительства.