За месяц в Москве от ковида привились более 2 млн работников

Большинство предприятий столицы выполнили требования о вакцинации сотрудников, за месяц прививку сделали свыше двух миллионов граждан. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Объёмы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от CoViD-19 в Москве прошли более двух миллионов граждан", — отметили в ведомстве, уточнив, что эти цифры соответствуют оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.

В ведомстве уточнили, что сейчас совместно с Правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учёта всех вакцинированных по стране. При этом для тех, кто ещё не сделал этого, сроки увеличили до 22 июля. Прививка вторым компонентом вакцины граждан, работающих с людьми, должна быть сделана до 15 августа.