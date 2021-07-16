За месяц в Москве от ковида привились более 2 млн работников
При этом компаниям и предприятиям был продлён срок предоставления сведений о вакцинированных сотрудниках до 22 июля.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Большинство предприятий столицы выполнили требования о вакцинации сотрудников, за месяц прививку сделали свыше двух миллионов граждан. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Объёмы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от CoViD-19 в Москве прошли более двух миллионов граждан", — отметили в ведомстве, уточнив, что эти цифры соответствуют оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.
В ведомстве уточнили, что сейчас совместно с Правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учёта всех вакцинированных по стране. При этом для тех, кто ещё не сделал этого, сроки увеличили до 22 июля. Прививка вторым компонентом вакцины граждан, работающих с людьми, должна быть сделана до 15 августа.
А ранее Лайф сообщал, что 71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", частных клиниках, торговых центрах и в других популярных общественных местах, в том числе в крупнейшем пункте в Гостином Дворе.
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